La privatización del Parque Regional

No hay razón ni motivos por los que se haya privatizado el Parque Regional a una empresa privada, que finalmente esta empresa lo explotará comercialmente para su beneficio, dejando de lado el sentir de la sociedad colimense, aquí hubiese sido necesario consultarla antes de privatizar el parque.

El Parque Regional era un sitio donde las familias colimenses se reunían para distraerse, se disfrutaba estar ahí, los niños de las escuelas asistían regularmente y lo veían como lugar de esparcimiento escolar, iban a ver el zoológico, los lagos y aprovechaban toda la vegetación.

¿Por qué quitarles este lugar de esparcimiento a las familias colimenses? No hay razón, es el único lugar, donde toda familia de los diferentes estratos sociales podía concurrir, pues su ingreso era asequible, por eso se llenaba. Ahora la sociedad colimense, seguramente el que pueda, para poder ir a ese parque tendrá que pagar mucho más, y ahí es donde se golpea el bolsillo de las familias que menos tienen y que usualmente eran quienes concurrían a ese lugar; es lamentable que no sean sensibles a los derechos de la sociedad, en la doctrina jurídica lo llaman derecho a la ciudad, derecho a gozar de un ambiente sano y al esparcimiento, pero eso no fue visto por el Gobierno del Estado, lo que le interesaba era privatizarlo, con qué fines, hasta ahora se desconoce, porque no se ve claro de los contratos de privatización que recién se transparentaron, cuál sea la contraprestación que pagará la empresa beneficiada y, menos, cuál es la mejoría para la sociedad.

El derecho humano a la ciudad, el de gozar de un ambiente sano, relacionado con el derecho humano al esparcimiento, está siendo violentado por parte del Estado, tomando en cuenta que la autoridad, “en este caso el Gobierno del Estado de Colima”, tiene que contar con una infraestructura urbana ordenada, limpia, segura y de acceso libre a toda la población, además de proteger el medio ambiente y contar con amplios y diversos centros de recreación y esparcimiento, este derecho debe ser completamente libre, de lo contrario se estaría violentando los derechos humanos de cada uno de los habitantes de una población; por eso es que la privatización del Parque Regional atenta contra estos derechos, debido a que están privatizando el único centro de esparcimiento que existía para que la sociedad colimense pudiera distraerse, lo peor del caso es, que parece ser, que los motivos que orillaron al Estado para celebrar el contrato de privatización, es porque ya no se quería hacer cargo de los gastos, pero analizando bien el caso seguramente, el mantenimiento de este centro de encuentro social era totalmente autosuficiente e incluso se debió pedir opinión a la sociedad, para que ella opinara cuál podría ser el destino del Parque Regional, pero como siempre, la autoridad toma decisiones sin contar con la aprobación del pueblo, y es allí donde se daña de manera importante los derechos de la sociedad al privarles del uso, disfrute y aprovechamiento de sus bienes.

Los bienes públicos que administra el Estado son de la sociedad, no se pueden vender, tampoco trasmitir, ni cambiar de uso, y si se hace un cambio y éste transgrede los derechos de la población, se tienen que dejar sin efecto los compromisos de privatización. Ojalá la sociedad tomara conciencia de la importancia de seguir disfrutando del Parque Regional como lo teníamos, pues es necesario que nuestra capital tenga un orden urbanístico adecuado para la garantía de todos los derechos de carácter social de su gente, privatizándolos no es la solución, la solución es gobernar bien y proteger los bienes para uso exclusivo de sus habitantes.

