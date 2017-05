Red Política: Primero de mayo

Siguen aumentando las expresiones de inconformidad, de demanda y de exigencia de los trabajadores. Son cada vez más los obreros descontentos que se atreven a ejercer su libertad de expresión, sin el temor a que sufran o no represalias por parte de sus jefes o dirigentes sindicales.

En la marcha del pasado primero de mayo en Colima, el Gobernador del estado dijo entre líneas que los trabajadores están más dispuestos a manifestar su descontento y hasta generar cierta violencia al revelar en el acto oficial que se celebró frente a la efigie de José Pimentel Llerenas que llegó a analizar con el PRI la posibilidad de no organizar ni convocar a la marcha obrera.

Y es que aunque el PRI y el gobierno aún tienen margen para controlar el descontento de los trabajadores, en las marchas por el Día del Trabajo aumentan los reproches y los reclamos porque no les han cumplido, lo que estaría indicando que cada vez es menos el control que tienen los gobiernos y las organizaciones obreras sobre los trabajadores.

No obstante, aún subyace otra realidad. En las marchas obreras en Colima aún hay tranquilidad y civilidad por parte de dirigentes y trabajadores. No hay actos violentos, como ya empiezan a incrementarse en la capital del país y en algunos estados del sur. Sin embargo, pareciera que los trabajadores están a punto de pasar la línea de respeto y de tolerancia que aún existe hacia las autoridades.

Ante esta realidad, deben ir haciéndose a un lado aquellos liderazgos o dirigentes que aún piensan que pueden seguir manteniendo en control o disciplinados a los trabajadores, sobre todo cuando no los han defendido, como algunos lo hacen. Se requiere otra visión, otra actitud y otra atención en la que se incluya un verdadero reconocimiento al esfuerzo y hasta sacrificio de los trabajadores y un respeto a su dignidad, de tal manera que no haya ningún intento por coartar su libertad de expresión.

Por lo pronto, la marcha también sirvió –lo cual se volvería un elemento de las manifestaciones- para pedir las renuncias de los secretarios de Educación y de Movilidad, Oscar Javier Hernández Rosas y Gisela Méndez, por parte de maestros y transportistas, respectivamente.

Ante estas demandas, JIPS fue acertado y salió al paso declarando que “se tiene que hacer un análisis serio, institucional y de carácter legal para dar respuesta a estas organizaciones que hicieron estas manifestaciones”, y para ello agregó que “van a ser escuchados, los vamos a recibir, y vamos a buscar cuáles son los fundamentos de sus planteamientos”. Y se tendrá que hacer así porque es la forma en que se puede aclarar si estas peticiones representan una demanda auténtica o es simplemente porque los funcionarios han tocado intereses particulares o de grupos.

Sin embargo, lo que llama la atención es que el de Educación sea el secretario más demandado por el gremio de maestros para que deje el cargo, debido a presuntos malos manejos de recursos y porque supuestamente se ha dedicado a coartar derechos de los maestros. Sea como fuere pero en la Secretaría de Educación no se habían presentado tantas manifestaciones de denuncia y de demanda contra su titular, como ahora sucede con Oscar Hernández. Y aún cuando el constante conflicto que ocasiona el actual Secretario quizá no se trate de una cuestión de fondo, sino por la forma en que hace las cosas, esta actitud resta en lugar de sumar, sobre todo en un gremio inteligente, numeroso y políticamente dividido como el de los maestros.

REPESCA

VA MI más sincero pésame a mis amigos Raúl y Jesús Trejo Montelón y al estimado doctor Oscar Omar Virgen Jiménez, por los sentidos fallecimientos de su mamá María Montelón Monroy y de su papá Francisco Javier Virgen, respectivamente. Ojalá pronto se recuperen de estos momentos difíciles por los que todos pasamos. Un abrazo… YA TUVO efectos la reunión que tuvieron diputados locales con el Gobernador del estado sobre el tema del exgobernador Mario Anguiano Moreno. Y es que el diputado Santiago Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, informó que por falta de información del Osafig no saldría en abril pasado el dictamen de la auditoría excepcional practicada al gobierno de Mario Anguiano, tal como lo había adelantado. Lo cierto es que el PRI está siendo muy cuidadoso con este dictamen y otros relacionados con el exgobernador, de tal manera que sean apegados a la ley, a derecho, ya que podrían tener repercusiones políticas negativas para este propio partido. Este dictamen será una muestra de lo que serán las siguientes resoluciones en torno a Mario Anguiano… ALGUIEN INTENTÓ soltar el rumor de que la Auditoría Superior de la Federación estaba auditando a la Secretaría de Cultura. A ver. La ASF elige de manera aleatoria las dependencias que auditará, y este año, hasta donde se sabe, no contempló a la Secretaría de Cultura, por lo que es falso que la esté auditando. De hecho se ha dado a conocer que el año pasado se practicó la revisión ordinaria a la Secretaría de Cultura y salió bien, con mínimas observaciones que fueron aclaradas debidamente, lo que indica que en esta dependencia que dirige Carlos Ramírez Vuelvas hay un manejo transparente de los recursos… NOS LLAMA la atención que derivado de la información que envió la Secretaría de Salud del Estado sobre el paludismo se hable entre los reporteros de brotes de este padecimiento en Colima, cuando no se ha presentado ningún caso desde el 2001. Además, la SSA fue clara en precisar que las acciones que implementan ya las instituciones del Sector Salud en Colima son para evitar la reintroducción de este padecimiento en la entidad, y forman parte de la estrategia que despliega el Sector Salud federal para la eliminación del mismo en México, pero no para evitar brotes de esta enfermedad. Ni siquiera este año hay un primer caso, como para pensar en brotes.

