Leticia Zepeda propone revocación de mandato

La legisladora aclaró que su propuesta es independiente a la de su partido, MC

Infoecos/Colima.-

Siguiendo los lineamientos nacionales, la diputada del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, Leticia Zepeda Mesina, presentó este jueves, ante los medios de comunicación, su propuesta de reforma en materia electoral, misma que presentará en su momento ante el pleno del Congreso del Estado.

El aporte de la diputada de MC, aclaró, es independiente al presentado por el dirigente estatal de su partido, Leoncio Morán Sánchez, que si bien cuenta con algunas similitudes “es una serie de propuestas que el partido ha manejado a nivel nacional”.

Zepeda Mesina señaló que las diversas reformas a la normatividad electoral han resultado insuficientes en temas trascendentes como la reelección legislativa y de munícipes, paridad de género, cuota de jóvenes y el tema de las candidaturas independientes.

Es por ello, dijo, como diputada de Movimiento Ciudadano es que presenta diversas propuestas de reforma electoral “para afrontar las ineficiencias existentes en el Código Electoral actual”.

Entre las reformas propuestas por la legisladora de MC, se encuentra la revocación del mandato como un mecanismo social, mediante el cual los colimenses puedan decidir la terminación anticipada del ejercicio para el cual fueron electos y configuren los causales determinados, y que se cuente además con un listado de al menos el 10 por ciento del listado nominal de electores del estado.

Asimismo, se contempla la eliminación del fuero constitucional, mismo que es una exigencia ciudadana nacional y estatal, “debido a las circunstancias de corrupción y desfalcos. Desvíos, robos y quiebras financieras entre otras por las que atraviesan muchos estados, entre ellos Colima, sin que hasta la fecha se pueda hacer justicia”.

También se propone atender las disposiciones que mandata la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la reelección de diputados federales, hacia los candidatos a diputados locales por ambos principios y lo mismo para munícipes.

En el tema de las candidaturas independientes, la diputada de MC propone la eliminación de requisitos establecidos por el Instituto Electoral del Estado, debiéndose contar con la firma de una cantidad de ciudadanos que represente el equivalente al 3% de la lista nominal de electores, estatal o municipal o distrital, según sea el caso.

En el caso de la reelección, la legisladora propuso que quienes renuncien al partido político que los postuló deberán afiliarse o militar en otro partido político “por lo menos un día antes del inicio del proceso electoral”.

En el caso de los diputados, la legisladora se pronunció a favor de los diputados que aspiren a la reelección se separen en definitiva del cargo, “que renuncien”, al menos un día antes del inicio del registro de candidatos.

De la misma manera, se pronunció a favor de garantizar en un 20% de candidaturas para jóvenes de entre 18 a 29 años de edad.

En el caso de las planillas de ayuntamientos, señaló que éstas deberán de ser integradas en un 50% por un mismo género, conformado en las listas de manera alternativa.

SANCIONAR A DIPUTADOS

Por otra parte, Zepeda Mesina comentó que presentará una iniciativa con la finalidad de sancionar económicamente a los legisladores improductivos, debido a que generan costos muy altos para la ciudadanía sin dar resultados.

“Lo que más nos duele a todos es el bolsillo. Entonces, si no se sesiona; si no rindes cuentas sobre tu comisión; si no presentas ninguna iniciativa; si no se ve algún trabajo legislativo efectivo, yo creo que sí debería haber un descuento en la dieta por incumplimiento”.

Asimismo, abundó que esta propuesta también se podría extender a los munícipes y al mismo gobernador del estado.

Y es que la legisladora aclaró que la molestia de la ciudadanía está enfocada a la falta de productividad de los diputados.

