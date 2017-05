Presionan al Congreso para otorgar recursos a ¿Cómo Vamos?

Nuevamente visitaron el recinto Legislativo

Infoecos/Colima.-

Una vez más, empresarios integrantes de ¿Cómo Vamos? Colima hicieron acto de presencia este jueves en la Sesión del Congreso del Estado, en espera de que los diputados abordaran el tema relativo a la aprobación de financiamiento para sus actividades de fiscalización al gobierno estatal y ayuntamientos.

Encabezados por el empresario Guillermo Brun Solórzano, los empresarios insistieron en su demanda y amenazaron con continuar presentándose en el Congreso hasta que los legisladores aprueben o rechacen su petición.

Además, no descartaron la posibilidad de “implementar otro tipo de acciones” para lograr se apruebe su propuesta.

En entrevista, el empresario señaló que a un año de que se planteó la reforma al Artículo 41 U BIS, al Capítulo VII, del Título Primero de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, ésta aún no ha sido discutida.

Los diputados, dijo, se ofrecieron a que la propuesta sería discutida en la sesión ordinaria de este jueves, sin embargo, al revisar la orden del día, ésta no se encontraba enlistada. Brun Solórzano consideró que es una falta de respeto a la ciudadanía, porque “lo que estamos pidiendo es algo normal, estamos pidiendo que a una iniciativa de ley que generó el gobernador se le dé el trámite correspondiente”.

El empresario afirmó que se sienten “defraudados” porque es una muestra de que no hay congruencia con los diputados.

“Creo que si un grupo de empresarios, ciudadanos, amas de casa y de toda la gente, estamos pidiendo atención, lo mínimo es que tenemos derecho a que se vote una iniciativa”.

Brun Solórzano agregó que “la decisión de votar a favor o en contra es de cada uno de ellos, hemos estado dando en redes sociales bastantes argumentos que dejan clarísimo que ellos aprobaron una iniciativa, por unanimidad, en la que justamente se habla de organismos como el nuestro: organismos de contraloría social, que además somos muy representativos porque tenemos a 45 socios, que a su vez tienen cientos de socios”, señaló.

El empresario asentó que este es un organismo social representativo y llama la atención que justamente ahora que se presenta, no lo apoyen. Como ellos dijeron, tenían que hacerlo en la ley y no hemos tenido una respuesta que sea razonable”, acusó.

Sin embargo, afirmó que esta organización seguirá trabajando, primeramente para que la ciudadanía se dé cuenta de cómo están trabajando los diputados.

“Es importante que la gente concientice y que exija sus hechos, los diputados son electos para representar para el pueblo y no nos merecemos un trato así”, dijo.

Brun Solórzano afirmó que con esta iniciativa, se busca tratar de corregir la serie de abusos y de desvío de recursos.

Se quejó de que ha habido “manipulación dirigida, pagada” para ir en contra del movimiento, “porque no les gusta a los diputados y a la gente que está en el Gobierno de que la iniciativa privada empiece a fiscalizarlos”.

El empresario indicó que “se ha dicho mucho que estamos buscando un beneficio”, y aclaró que no tienen ningún otro interés más que beneficiar a la sociedad; la gente que más se afecta con esos recursos que se desvían es la gente más humilde”.

En ese tenor, aseveró que los recursos destinados a despensas, becas y los apoyos sociales, justamente son los que los funcionarios desvían y gastan en otras cosas. Por ello, “nos parece incongruente que se diga que los empresarios estamos buscando un beneficio”, asentó.

CONTINUARÁN CON SU PETICIÓN

Brun Solórzano anunció que seguirán firmes en su pretensión. “Vamos a estudiar las alternativas que tenemos y a ver qué decidimos hacer. Puede haber alternativas legales, estamos estudiándolas y vamos a seguir haciendo presión sobre el tema con los legisladores”.

Por lo anterior, el empresario no descartó que en esta presión se pudieran realizar movilizaciones. “Aún no lo sabemos, pero lo vamos a ver. Aclaro que sí nos gusta respetar la ley, no nos gusta interrumpir, no hemos afectado las sesiones; vamos a seguir trabajando en esa forma pacífica, pero oponiéndonos a las decisiones de ese tipo”, dijo.

