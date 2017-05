Zaguero al ataque: Cosas de taxistas y banqueros

De lunes a viernes, abordo un taxi que hace el trayecto del jardín de Guadalajarita al jardín de la colonia Francisco Villa III, de ida me cobran 30 pesos y de regreso 25. Cuando pregunte a los ruleteros en qué consistía que hubiera precios diferentes, el de 30 pesos comentó: “ sabe que, tenemos compañeros que no saben las tarifas”, el de 25 dijo “es que tenemos compañero que son bien gandallas”.

Ya retiré de Santander el poco ahorro que tenía. Hace días chequé mi saldo y noté que tenia 480 pesos menos; en impresión de movimientos me percaté que me estaban cobrando un consumo inter, así decía, ante ello les deje solamente dos mil 200 pesos y comenté en el Face lo que me estaba pasando. El día siguiente fui a retirar mis dos mil 200 pesos, y por chismoso, ya solo me habían dejado dos mil.

Acerca de los infartos, que tantas vidas han cobrado, me comenta una doctora, que son los episodios fuertes de stress lo que los ocasiona; que esto viene asociado a problemas que le generan al organismo las tensiones que tenemos en el hogar o en el trabajo, formándose una bolita de grasa que al llegar al corazón desemboca en fatales consecuencias.

Siete meses después de haber perdido a mi madre, he superado los problemas que tan grande pena me causó, y eso no se lo debo a los doctores, sino a los mensajes de ánimo que recibí de grandes amigos como Héctor Arturo León Alam, David Ballesteros Peralta, Eduviges García, Eri Avalos, Francisco Manzo y, sobre todo, de quien me visitó y estuvo al pendiente de mí, Claudia Elena López Arroyo. A todos ellos, mi agradecimiento y mi eterno cariño. Hasta la próxima.

