Camino Real

El asunto del robo de combustible de los ductos de Pemex es otro que se le ha complicado al Gobierno federal. ¿¡Cuál no!?, cabría preguntar. Y es que en éste, igual que en otros o en casi todos, las policías que deben actuar ante los robos para impedirlos en lo posible y para castigar a las ratas, han actuado de una manera que deja pensar que están embarrados hasta la madre en el multimillonario robo.

Hace meses, cuando el problema (que lleva años) empezaba a hacer ruido en la TV, se presentó un reportaje sobre lo que sucedía en Puebla con los “huachicoleros”: se veía que los ordeñadores de ductos ponían un tianguis de combustible robado a lo largo de las carreteras y en pueblos de esa entidad. Los reporteros fueron a preguntarle a un jefe de la Policía Federal por qué no los detenían si actuaban a la vista de todos. El tipo uniformado contestó como pidiendo la comprensión a los periodistas: -¡Bueno, pues, este… es que se ponen en la mañana y se quitan en la tarde! -Los reporteros se quedaron con el ojo cuadrado.

Pero no nada más la Policía Federal está involucrada en la presumible complicidad, pues del latrocinio se enteraban policías municipales y estatales, es decir, alcaldes y gobernadores (lo digo en plural porque no nada más en Puebla ocurre), que por igual se hacen pendejos. Y ahora que ha intervenido el Ejército vemos cosas que avergüenzan: un grupo de viejas gordas basta para contener a los soldados; se envalentonan y con las manos en la cintura retan a los militares que se arrugan no por su gusto, sino porque se los ordenan; mientras encapuchados se burlan de ellos. ¡Qué manera de maltratar el principio de autoridad! En este país ya ni al Ejército se respeta, pues las viejas gordas, protectoras de delincuentes, bien pueden cachetear a los soldados si se les antojase y cuidadito con que los uniformados les toquen un pelo. Pueblos enteros dedicados al saqueo de ductos de Pemex ¿y nadie se enteraba? El colmo: ahora que los soldados enfrentan a las bandas de “huachicoleros” poblanos quedando muertos de ambos lados, los habitantes de El Palmarito –donde operaba un tianguis de combustible robado- se dicen indignados por la acción de los soldados. Y El Peje López Obrador, sin que faltara más, propuso un “acuerdo general” de paz y ya no enviar a los militares a enfrentar a las bandas de ladrones. ¿Pactar con delincuentes, señor López Obrador?

MESÓN

Con pocas horas de vuelo en la función pública, el secretario estatal de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, ya es tomado en cuenta en las altas esferas, al haberlo nombrado Vicepresidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), por el dinamismo en su desempeño en la secretaría del ramo en Colima… Con capacidad responde Castañeda a la confianza que le tiene el gobernador Ignacio Peralta, pues está contribuyendo a hacer realidad los principales objetivos de impulsar a Colima como el destino más sustentable, fortalecer el turismo de naturaleza, dando a conocer la oferta en ese segmento, y en materia de recursos naturales, brindar la sustentabilidad… La titularidad de la Unión es del secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, cuyo nombramiento, junto con el de Castañeda, se dio en la vigésima primera sesión ordinaria de la asamblea general de Asetur… Ambos realizarán una propuesta de plan de trabajo en la que buscarán una coordinación para fortalecer el sector, identificando oportunidades y nichos de mercado… POR INSTRUCCIONES del gobernador Ignacio Peralta, este lunes se inician los trabajos para la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, señaló el coordinador de Comunicación Social, Fernando Cruz García… El anuncio se hizo en el marco del Día Estatal del Periodista (primera vez que se conmemora en la entidad) y del Día Mundial de la Libertad de Prensa… Cruz indicó que los periodistas serán quienes definan las ternas de donde el Gobernador elegirá al Presidente y Secretario Ejecutivo de la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico… Pero lo interesante será saber qué proponen para proteger a los periodistas en riesgo… BIEN Y DE BUENAS llegarán los maestros a su día social del 15 de mayo, ya que los maestros de las secciones 6 y 39 del SNTE recibirán completito el estímulo de 23 días que se les otorga con motivo del Día del Maestro… El emolumento será para todos, pues el gobernador Nacho Peralta instruyó a las secretarías de Educación, Planeación y Finanzas, así como a la de Administración y Gestión Pública, para que diseñen un plan financiero que permita otorgar el beneficio también a los maestros, administrativos y personal de apoyo de la Sección 39… ¿YA VIO LA PROPUESTA de reforma electoral del petista Joel Padilla Peña?… ¡Es una chulada que apenas se puede creer!… Propone aumentar de 25 a 26 el número de diputados y que el financiamiento a los partidos políticos sea parejo, es decir, que los chiquitos reciban igual que los grandes… El clamor nacional es por reducir los componentes de las Cámaras y desahijar (quitarles la ‘chichi’ presupuestal) a los partidos políticos, pero este vale sale con su batea de babas… ¡Arrieros somos!

