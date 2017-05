¿Deben los gobiernos subsidiar las artes?

Intentar definir el “arte” es por sí mismo un tema muy complejo y plantear si los gobiernos deben o no subsidiar el arte, se ha convertido en muchos países –sobre todo en los que se encuentran en desarrollo- en uno de los debates más controversiales del último siglo. Las opiniones de líderes culturales, sociólogos, economistas, artistas y “gente de cultura” han convertido esta interrogante en corrientes ideológicas de profundo análisis.

Por un lado están quienes consideran que las artes no deben ser subsidiadas por el gobierno, por ejemplo, Lawrence W. Reed (2014), Presidente de la Fundación para la Educación Económica, quien menciona que “las artes son demasiado importantes como para depender de la política, demasiado críticas como para ser minadas por la politización, (…) el dinero que viene voluntariamente del corazón tiene mucho más significado que el que viene de apuntar a la gente con un revólver”, es decir, de los recursos provenientes de los impuestos sin la autorización de la sociedad. Asegura, también, que “si el arte es verdaderamente importante, entonces lo último que deberíamos hacer es politizarlo o desviarlo hacia esas cosas que la gente con poder piensa que deberíamos ver u oír.”

Bajo esa misma idea, el sociólogo Van Den Haag (1979) afirma que no existe ninguna buena razón socio-política para que el gobierno obligue a los contribuyentes a subsidiar las artes, pues los “beneficios externos” que generan el arte y la cultura no han sido demostrados con precisión. Más aún, agrega, que probablemente la proliferación de programas de gasto público dirigidos a apoyos hacia el arte haga más daño que bien a la creación de arte de calidad, debido a que el gobierno no dispone de un mecanismo (convincente) que le permita determinar qué arte es “bueno” y qué arte es “malo”. En consecuencia, Van Den Haag dice que otorgar subsidios indiscriminadamente puede atraer a “pseudo-artistas” motivados por el ingreso que pueden obtener del presupuesto público.

Asimismo, es sabido que el empleo que generan las artes y su contribución al PIB es pequeña a diferencia de lo que producen económicamente otros sectores de una economía. Otras industrias tienen un aumento de productividad cuando un capital nuevo y mejorado incrementa la producción por trabajador. Sin embargo, en las artes, el aumento de la productividad no es posible. A manera de ejemplo, el economista cultural, Harry Hillman (2016), dice que “se demora lo mismo ensayar y tocar un concierto de Vivaldi en la actualidad que cuando se estrenó.” Además, señala, que el hecho de que las bellas artes sean conducidas por un grupo de vanguardia, despiadadamente crítico con los poderes establecidos también representa problemas políticos para el gobierno. Entonces, ¿por qué debería el gobierno financiar a sus críticos?, ¿por qué apoyar a un artista en desarrollo y no a un mecánico o a un comerciante emprendedor, si de acuerdo a las estadísticas es más rentable y se reflejan más ganancias a corto plazo para el Estado al invertir en la tecnología o el comercio? Sin embargo, ¿tiene acaso comparar una galería de arte, con un casino, o con una guardería, o con la industria de la construcción, sin considerar sus valores intrínsecos, la finalidad de la actividad y las externalidades que generan? En efecto, podemos definir el valor económico de un bien particular y calcularlo con algo de certeza, no obstante, el valor económico no incluye, en todos los casos, el valor cultural del bien, como podrían ser: la importancia simbólica o histórica, la calidad estética, el significado espiritual o la influencia en el desarrollo de estilos arquitectónicos (Throsby, 1999). Lo mismo sucede con las artes, pues es muy difícil determinar con precisión las “ganancias” o “beneficios” no económicos que éstas nos generan. Llegamos a perder de vista los “beneficios intrínsecos” que éstas producen vinculados al “enriquecimiento de la vida de la gente”, por medio del placer y la estimulación emocional, apremios que constituyen la principal razón que explica la participación de las personas en estas actividades.

Antes de tomar la decisión de subsidiar o no a las artes, debe existir por parte del gobierno, el definirse a sí mismo qué es el “arte” y cuáles son los valores y beneficios intrínsecos que genera en un país, de manera tal que podamos ponderar los costos y beneficios de esta actividad. Posteriormente, se debe tomar esa definición de “arte” e identificar las obras “artísticas” que se adecúan a este concepto, descartando las que no entran en él y, finalmente, el gobierno tendrá que evaluar y publicar las que considere como “mejores” opciones artísticas y culturales que puedan ser financiadas, un caso que sucede de manera similar con el desarrollo científico y tecnológico en México, mi país. Para este proceso, considero, como iniciativa, que es importante crear consejos autónomos conformados mayoritariamente por ciudadanos, incluyendo intelectuales, gente de cultura, representantes gubernamentales y de la iniciativa privada, que funcione de manera democrática, para así determinar a través de procesos de aplicación y evaluación más sencillos y transparentes, criterios más claros, una selección de los artistas y/o proyectos que serán financiados con los recursos públicos.

En algunos países, existe un problema clave que los opositores de la cultura utilizan para argumentar en contra del subsidio: no se consume suficiente arte por parte de la sociedad y esto genera pérdidas en la recuperación de los recursos subsidiados. El economista Scitovsky (1972) concluye que el problema que refleja la “enfermedad de los costos” sobre la financiación de las artes no es de la economía, sino más bien de la escasa educación en las artes de la población que no permite que ésta disponga de las habilidades necesarias para entender, apreciar y disfrutar de las mismas. Por lo que el único argumento válido, según Scitovsky (1972), para la intervención pública en las artes, es la educación de la población en las mismas que le permita disfrutar y enriquecer su vida a través de ellas. Es decir, que la formación artística permite una mayor apreciación y valoración del arte por parte de los individuos; la sensibilización y la educación cultural temprana generan experiencias culturales duraderas en la población infantil, lo que motiva el consumo futuro (cuando adulto) de las artes y la cultura, y a su vez puede incidir en el surgimiento de nuevos artistas (Van Der Ploeg, 2006). Por lo tanto, debemos pensar en el apoyo financiero para las artes no como subsidio, sino como una inversión.

Sobre lo anterior, podemos concluir que la educación artística de la población infantil podría permitirnos a largo plazo hacer una reducción del apoyo estatal directo a las artes y la cultura, una vez que los individuos la incorporen en sus funciones de demanda, a través de su necesidad de consumo y así poder trasladar a los consumidores la elección sobre qué actividades apoyar a través de una política cultural que presente beneficios adicionales en relación con los fallos del gobierno, el comportamiento de las organizaciones culturales frente al mercado, la captura de rentas y que la oferta cultural dé cuenta de las preferencias de la mayoría de la población y no de una élite cultural reducida. (Palma, Aguado, 2011)

En mi opinión, sí debe existir financiamiento a la cultura por parte de los gobiernos y debe iniciarse desde los primeros niveles educativos. Económicamente, las artes generan empleos y producen ingresos fiscales, estimulan la actividad empresarial, atraen fuertes entradas monetarias por medio del turismo cultural, producen una fuerza de trabajo de alta calidad y estabilizan los valores de la propiedad, además son una estrategia exitosa y sostenible para revitalizar las zonas rurales, los centros urbanos y las poblaciones que luchan contra la pobreza, pues hacen de los barrios lugares atractivos para vivir, visitar, trabajar y jugar. Ayudan a dar vida a áreas deterioradas, fortalecen tanto los mercados de viviendas residenciales como comerciales y son también un contribuyente dinámico al sector de la pequeña empresa. En materia cívica, fomentan la imaginación de los jóvenes, contribuyen al bienestar y al envejecimiento saludable y facilitan el éxito de los niños en la escuela. Muy importante también es destacar, que fomentan el desarrollo de pensamiento crítico, de comunicación y de habilidades de innovación; construyen puentes entre la gente, facilitan la comprensión intercultural y proporcionan un léxico común para construir relaciones en una sociedad cada vez más diversa y global. El arte es un gran generador de armonía en los espacios sociales y un promotor de bienestar y calidad de vida. Asimismo apoya al fortalecimiento de las democracias, involucrando a la población en el discurso cívico, proyectando temas importantes y alentando hacia la resolución participativa de problemas. Las artes permiten conservar la cultura y el patrimonio de las sociedades, y a su vez, transmiten las tradiciones a las futuras generaciones. En tiempos difíciles, cuando los estados enfrentan dificultades económicas, desastres naturales u otra adversidad, el arte se convierte en una poderosa fuerza para la recuperación y la curación, un beneficio que pocas otras industrias ofrecen. (NASAA, 2010)

Considero que una democracia desarrollada y madura debe de tener conciencia y entendimiento para aceptar la deuda que tiene con sus artistas en el desarrollo de su cultura y su sociedad. Desde mi perspectiva debe existir apoyo al arte y debe brindársele más y mejores herramientas para su crecimiento, crear nuevos foros equipados para la proyección de su arte, generar vínculos más sólidos y en conjunto entre la población, organizaciones, iniciativa privada y gobierno, fortaleciendo las industrias culturales a fin de propiciar una gestión inteligente del arte y la cultura que llegue a todos los estratos sociales y no solo a unos cuantos privilegiados. El gobierno de cualquier nación con una visión a favor de su sociedad debe ser consciente de lo que las artes y los artistas brindan a un país, no sólo en términos económicos, sino sociales, estéticos y filosóficos.

Estoy de acuerdo en que debe de existir financiamiento gubernamental por muchas otras razones además de las mencionadas anteriormente, pero también considero que debe de haber apoyo por parte del sector privado, sin la necesidad de estar separados uno del otro, por el contrario, pienso que deben de trabajar en conjunto con la finalidad de continuar financiando el legado artístico y cultural de sus sociedades. Es cierto que el arte ha sobrevivido sin el apoyo de los gobiernos a lo largo de la historia y probablemente lo seguirá haciendo, pero creo que cualquier apoyo que signifique la perpetuidad y la continuidad del desarrollo artístico, y que no limite o condicione el mensaje o prive la libertad de expresión del artista, debe ser bienvenido y aceptado.

Existen varias propuestas sobre el apoyo de los gobiernos a la cultura, por ejemplo, Hillman (2016), apunta que existen cinco roles alternativos de financiamiento público para las artes y los nombra en analogía con algunos oficios:

Facilitador: Donaciones caritativas exentas de impuestos, siendo los donantes individuales quienes establecen las prioridades estéticas.

Mecenas: Un consejo bajo el principio de arm's length, que distribuye los fondos a partir de la excelencia evaluada entre pares.

Arquitecto: Un ministerio de cultura que diseña servicios, financia operaciones de instituciones artísticas y reconoce el estatus especial del artista.

Ingeniero: Uso estatal de fondos, licenciamiento, autoridad regulatoria y exenciones fiscales para promover y fomentar una industria artística comercialmente viable.

Custodio: Cuidado y mantenimiento de la base del conocimiento nacional, incluyendo habilidades, técnicas y repertorio.

Concluyo con la idea de que el arte promueve la igualdad y la solidaridad; es una forma vital de experiencia y riesgo. Es un instrumento de armonía que brinda consuelo y escape. Desafía, confronta y expone. Nos dice quiénes somos como sociedad en determinados momentos de la historia, y articula nuestras relaciones con el mundo que nos rodea. No todo el arte es popular y tampoco todo el arte es poderoso, sin embargo, en algunos casos es ambos, y si no se financia tendremos una pérdida incalculable. A medida que emergemos de una recesión, el apoyo a las artes tiene más sentido que nunca. Son una alternativa probada para la renovación económica y también es un canal vital para la expresión del descontento y la propuesta de mejorar el desarrollo de un país. Un ejemplo de ello en México, es que los gobiernos estatales que han estado apoyando a la cultura, presentan una mayor aprobación por sus ciudadanos, suelen ser estados con mayor participación crítica en la política y el arte les permite tener momentos maravillosos de entretenimiento y goce colectivo, une a la gente. El arte es y ha sido una actividad esencial en la construcción de los pueblos, es el alimento intelectual y espiritual del ser humano; debemos mantenerlo como el centro de nuestro sentido de quiénes somos, debe ser algo que debemos seguir nutriendo y algo que debemos defender (Holmes, 2010).

