Estamos preparados para la Liguilla, advierte el Tuca

Nuevo León.-

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, en su conferencia de los lunes afirmó que muchos no quisieran que los felinos estuvieran en la Liguilla del Clausura 2017.

“Después de escuchar tanta cosa negativa, ojalá algún día puedan pensar primero en lo positivo. Tigres está en Liguilla, muchos no quisieran pero ahí estamos. Mal inicio, estamos en Liguilla y somos un contendiente con oportunidad como cualquiera de los otros siete; mi equipo tiene muchas cosas, como todos los demás, para poder hacer las cosas bien y estamos preparados para enfrentarla”, señaló el timonel.

Con declaraciones cortas y claras, el estratega afirmó que no se siente en deuda con la afición por no haber eliminado a Rayados en una fiesta grande y espera que ésta sea la vencida.

“Me sentiría en deuda si no buscara, si no intentara, si me hiciera guaje, si me hiciera güey, y aquí nadie se hace esto. Nosotros venimos y trabajamos honestamente y nos entregamos a todo”.

Por último, Ferretti sabe que es importante sacar una buena ventaja en el partido de ida este miércoles en el Universitario contra Rayados.

“Puede y ojalá saquemos esta ventaja que todos los equipos quieren cuando juegan en su estadio, juegan de local. Sabemos de las circunstancias que encierran de una eliminación a dos partidos, 180 minutos o noventa y tantos, siempre es importante sacar ventaja de local”, indicó el timonel brasileño.

Comentarios