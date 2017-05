Urgen rutas de transporte hacia el hospital del IMSS

Infoecos/Colima.-

El diputado local Javier Ceballos Galindo se pronunció a favor de gestionar nuevas ruta de transporte público y contar con mejor servicio de taxis, en la zona que comprende el nuevo hospital regional del IMSS, en el municipio de Villa de Álvarez.

Al respecto, dijo que antes era una zona aislada, que no tenía los servicios que actualmente se requieren, como es ahora el transporte público y que apenas se está mejorando; incluso en la noche los taxis no van hasta allá, pensando que no hay pasaje y también se tiene ese problema, dijo.

“Vamos a buscar que se tenga una nueva ruta, porque hay mucha gente humilde que tiene la necesidad de ir al IMSS, puede llegar, pero muchas veces no puede regresar, es lo que estamos encontrando, gente que está cruzando el tercer anillo a deshoras de la noche, buscando transporte para llegar a su destino”, señaló Javier Ceballos, que en el congreso ocupa la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad.

Sobre otros temas que atañen alrededor del nuevo hospital del IMSS, el diputado indicó que también falta dotar de alumbrado público una buena parte de la zona, en la salida a Minatitlán, así como en la avenida que conduce al hospital del IMSS; además de apoyar el tema relacionado con los comerciantes que estaban afuera del anterior hospital, que se han trasladado allá y verán la forma de apoyarlos.

“Los comerciantes se están reubicando ellos solos, se tiene que trabajar con el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, para otorgar los permisos necesarios y sigan contando con ese ingreso económico”, dijo Javier Ceballos Galindo.

