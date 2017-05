Madres solteras, entre adversidad y esperanza

Lucero lucha por reconstruir su vida, rota por las adicciones y la violencia, para recuperar a sus tres hijos

Infoecos/Colima.-

El verdadero oficio de una mujer es ser madre, dice Lucero, con la mirada trémula y los puños crispados. Lo dice con la convicción de quien pierde algo y busca, ansiosamente, recuperarlo; en este caso son sus tres hijos, a los cuales solo ve los fines de semana, de tres a cuatro de la tarde. Por eso la palabra madre en su boca vibra y refleja ese sordo dolor, análogo quizá a quien afronta la pérdida de una extremidad.

Lucero visita a sus tres hijos en una comunidad cristiana, donde los niños son atendidos y cuidados. Desde hace cinco meses, se encuentra en el Centro de Apoyo Integral para la Mujer “Divino Corazón”, donde es atendida por la hermana María de Jesús González y otras dos religiosas. El lugar es atendido por la hermana María Josefina Martínez Galván.

“A mí me ha ayudado mucho. Soy madre soltera, no tengo aquí a mis hijos, pero están en una casa hogar por un problema que tengo. Aquí me han ayudado mucho: me dan alimentación, me dan un lugar para dormir, me dan chance de trabajar; llego aquí, a veces tardecito, pero les explico la razón. Traigo aquí a mis niños: dos varones y una niña”.

Lucero no solo lucha por recuperar a sus hijos, sino también para reconstruir su vida, derruida por las aciagas consecuencias de sus actos. Ella lo sabe, por eso busca reivindicarse. De los vestigios de su vida, comienza alzar sus expectativas y metas a futuro.

“Aquí nos enseñan a que debemos tener cierta riqueza en nuestra persona. Nos enseñan a orar, a conocer nuestra religión. Podemos decir que somos como una familia. No existe ni un varón aquí; no podemos llegar con hombres, porque es un lugar santo”.

Además de Lucero, en el Centro de Apoyo Integral para la Mujer “Divino Corazón” recibe ayuda una embarazada, la cual continúa estudiando. Pronto tendrá a su hijo, pero con el respaldo de las hermanas podrá seguir estudiando. No todas tienen esa suerte. Lucero relata lo siguiente:

“Yo tengo cinco hijos. Dos de ellos no están conmigo. Tengo uno de 12 y otro de 13 años; otro de nueve que no está conmigo. Pero los más chicos, los dos varones y una niña, estoy luchando para tenerlos conmigo”.

Sus primeros dos hijos, que tuvo cuando tenía 18 y 19 años, viven con otras familias. Lucero, para generar las condiciones idóneas que le permitan recuperar a sus tres hijos menores, trabaja en una empresa y también, de manera complementaria, busca plásticos, cartones y latas entre la basura; con la venta de esto, le compra a sus hijos frutas, para llevárselas durante las visitas los fines de semana.

“Trabajo en Macsa, aunque no sé si me sigan dando el empleo porque están cambiando de líneas. Yo de todas formas sigo asistiendo. Y estoy luchando para tener por lo menos a los tres más pequeños. Perdí a mis hijos por un problema que tuve con su papá de drogadicción. Me trató mal; esta cara que ves la tuve toda moreteada; él me suplantó este problema, este vicio; fue él. Estuve en otras casas como ésta, donde me apoyaron. Aquí estoy desde hace cinco meses”.

Durante este 10 de mayo, Día de la Madre, Lucero trabajará una jornada de ocho horas o más, en la empresa. Luego regresará a la casa, dice, cansada. No tiene muchas esperanzas de ver a sus hijos este día, pues no corresponde a los días asignados de visita.

La hermana María de Jesús González explicó que el Centro de Apoyo Integral para la Mujer “Divino Corazón” ayuda a las madres solteras proporcionándoles un hogar, por algunos meses, mientras se recuperan y rehabilitan, además de que cuidan a sus hijos para que las madres solteras puedan trabajar o continuar estudiando.

La religiosa pidió a la gente interesada en apoyar a las madres solteras, acudir a la venta de bazar en los horarios de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, de lunes a viernes, o también aportar un apoyo económico o en especie. De esa forma, podrán apoyar a más madres en esta situación, pues han respaldado hasta siete madres solteras que viven situaciones de violencia, abandono y adicciones.

