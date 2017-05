Los delincuentes andan ya en toda la ciudad, alerta Coparmex

Infoecos/Colima.-

Mario Moncada Cantú, presidente en Colima de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), opinó que Colima requiere tener una Policía suficientemente capacitada y con todas las armas legales para erradicar la inseguridad que sufren los colimenses.

“Cada vez, en lugar de que se presenten (los hechos violentos) en una colonia específica o una determinada calle, ahora ya fue en el Centro de la ciudad, lo que nos transmite es que los delincuentes andan en toda la ciudad y se pueden enfrentar en cualquier momento enfrente de uno y aumenta la posibilidad de tener, desafortunadamente, víctimas inocentes”, alertó.

El empresario fue cuestionado en relación a los lamentables hechos de sangre ocurridos el pasado martes a las afueras de un mercado público en el primer cuadro de la capital del estado.

Afirmó que esta situación es la más lamentable de la violencia que sufren los colimenses, y refleja lo que dicen las estadísticas, que colocan a Colima en el primer lugar a nivel nacional en la comisión de homicidios dolosos.

Ratificó que mientras Colima ocupe estos lugares en la estadísticas no se puede decir que las cosas van mejorando, pues a pesar de lo que dicen las autoridades, la percepción de los colimenses respecto a los problemas de inseguridad es la misma de meses atrás, ya que no dejan de encontrarse cadáveres en predios alejados, y se generan enfrentamientos en las calles.

El empresario consideró que la inseguridad también es responsabilidad de la Policía Municipal, donde precisamente se ubican las deficiencias más grandes, pues no se invierte en su capacitación ni equipamiento, además de que no se les aplican exámenes de control de confianza, y reciben malos salarios.

“No hemos evolucionado, el tema de la inseguridad tiene varios años, y la Policía no ha avanzado a pesar de que se han aprobado presupuestos muy importantes para hacer los exámenes de control de confianza y dotarlos de equipo; lo único que vemos es que cada tres años estrena camionetas”, puntualizó.

Como integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad, consideró necesario que el Poder Legislativo apruebe la conformación de un fondo para el apoyo a las víctimas de este tipo de sucesos, aunque reconoció que sería mejor que nunca fuera necesario utilizarlo.

“No podemos apartarnos socialmente de un hecho tan lamentable como una muerte inútil en todos los aspectos, pero la Coparmex y los empresarios seguiremos insistiendo en que debemos atacar el problema de la inseguridad de fondo y eso significa que no haya delitos ni delincuentes, delincuencia organizada ni narcotráfico, de donde nace la violencia”, ratificó.

INICIAN CAMPAÑA YO NO DOY MORDIDA

La Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex iniciará la etapa de concientización en los jóvenes de Colima para fomentar una cultura anticorrupción a través de diversas actividades durante el mes de mayo, considerado como el mes de los empresarios.

La campaña anticorrupción “Yo No Doy Mordida”, es de tinte apartidista, creada por jóvenes con el único fin de fomentar una cultura de la legalidad. Los tres pilares de esta campaña son: No dar mordida, No lo permito, Si veo un acto de corrupción lo denuncio.

Busca además resaltar el daño que provocan los actos de corrupción e impunidad. Las estrategias que se utilizarán para fortalecer la difusión de esta campaña contemplan, en una primera fase, cumplir como meta la pega de más de cien mil calcomanías en los automóviles de los ciudadanos que se quieran unir a esta campaña.

“Se pretende además realizar el Foro Estatal Anticorrupción, dirigido a jóvenes y estudiantes, mismo que se tiene programado realizar el próximo jueves 31 de mayo, solo esperamos confirmar la sede de este foro, mismo que en principio se pretende realizar en un auditorio de la Universidad de Colima, con acceso a todo público sin costo alguno”.

Los Jóvenes que coordinan esta campaña extendieron la invitación a la sociedad en general, servidores públicos, gobernador, presidentes municipales, diputados, clero católico, representantes religiosos, medios de comunicación, Instituciones educativas, Universidad de Colima y ONG´s para firmar el pacto anticorrupción.

Aunque el combate a la corrupción no es un asunto fácil ni rápido, se sabe que es posible cambiar la situación, con esfuerzo y cooperación de la ciudadanía. El problema de la corrupción es un asunto de sobrevivencia natural, está dentro del plano superior al sexenio, los partidos y los intereses individuales, expreso Aarón Arnoldo Cortés, vicepresidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios Coparmex Colima.

