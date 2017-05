Red Política: Ciapacov, más que tarifas

Es acertado lo que propone el diputado Riult Rivera: reclasificar las tarifas de agua que cobra la Ciapacov, de tal manera que la población pague lo justo, tomando en cuenta la capacidad socioeconómica de los habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

Y digo que es correcto porque entre la población existe la percepción de que la Ciapacov cobra lo que quiere, por lo que reclasificar las tarifas detendría los abusos o hasta presuntos robos que vendrían cometiendo algunos directivos de este organismo operador del agua.

Dicha propuesta del legislador del PAN me hace recordar lo que estaría sucediendo en el organismo operador del agua de Colima y Villa de Álvarez, de acuerdo a lo que me han manifestado usuarios del servicio.

Para mala fortuna del consejo de administración, en la Ciapacov, al parecer, se han especializado en robar de varias maneras. Tan sólo por citar una forma que estarían practicando en este organismo y que despierta la sospecha de los usuarios, es el cobro adicional que hace este organismo operador en octubre o noviembre a usuarios que cubren el pago anual en base al gasto promedio del agua, mismo que por cierto establecen los directivos a su libre albedrío. El “argumento” o pretexto que dan es que los usuarios están consumiendo más de ese promedio, lo cual podría suceder en algunos casos; sin embargo, la mayoría de ellos se queja por este cobro porque aseguran gastar lo mismo de agua o hasta menos.

Otra manera de los presuntos robos que estarían cometiéndose en el organismo operador, es que requieren el cobro por un período de tres meses y no de un bimestre, como normalmente lo hacen, cuando el usuario ya había cubierto al primero de esos tres meses. Y si deja de pagarse el servicio por varios bimestres, la confusión es aún mayor. Las cantidades son más altas en relación al anterior bimestre que fue cubierto. Algunos de los usuarios optan por pagar sin demandar una aclaración y otros la piden sin que encuentren una respuesta que los deje satisfechos.

La reclasificación de tarifas también detendría la constante violación a la ley que están cometiendo impunemente –eso sí- algunos directivos de la Ciapacov, ya que ordenan o permiten que se corte el servicio doméstico de agua a las personas que por equis circunstancia no pueden pagar o dejan de hacerlo por un tiempo, cuando la ley es muy clara en el sentido de que por ningún motivo se podrá suspender el servicio y sólo disminuirlo. Sin embargo, cortan el agua en domicilios para ejercer presión contra los usuarios para que paguen. Por eso, los cientos de demandas que se han presentado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por este delito que comete impunemente el organismo operador.

Un abuso más que estaría cometiendo la Ciapacov es que cobra lo que quiere a la mayoría de los usuarios, para seguir subsidiando los recursos que deja de percibir por parte de los ricos o entidades públicas que no le pagan por el servicio, cuando están obligados a hacerlo. Ya un exdirector del organismo operador reveló esta irregular situación que hay entre pudientes y le costó el puesto.

Pareciera que en la Ciapacov, pese a que los integrantes del consejo de administración son representantes populares –no sé si el diputado Riult Rivera tenga conocimiento de estas anomalías-, se han institucionalizado los abusos, las irregularidades y hasta los robos de los que sospechan los usuarios.

La pregunta que se hace es hasta cuándo detendrán en la Ciapacov esa ola de irregularidades y abusos que hacen algunos directivos de este organismo a los usuarios del servicio. ¿Hasta que se sancione a uno de los directivos, como lo pensaban hacer los diputados del PAN cuando tenían la mayoría en el Congreso del Estado en el caso del exdirector Oscar Valencia Montes?

Suena a consuelo, pero el actual director de este organismo operador del agua se ve decente y honrado. Al menos tiene esa imagen.

REPESCA

A propósito, es muy lamentable que la Ciapacov haya tirado dinero a la basura, como si tuviera en abundancia en sus arcas. Y es que a este organismo operador del agua le ordenaron realizar un estudio para confirmar que, efectivamente, el agua que consumimos en esta zona conurbada está muy por debajo de los niveles permitidos de arsénico, por lo que no se puede afirmar ni insinuar que está contaminada. Fue un estudio innecesario. Y todo porque no se quiso evidenciar a quien vendió la idea con notas y editoriales de que el agua estaba contaminada y hasta podría haber causado cáncer. Este resultado, mismo que coincide con otro que ya había realizado la Coespris y que lo había dado a conocer una página digital, confirma que se puede generar una percepción ciudadana o pública falsa sobre equis tema o asunto.

En el tema de inseguridad, el Gobernador del estado coincidió con el reproche del presidente Enrique Peña Nieto hacia los ayuntamientos o municipios, en el sentido de que no colaboran en el combate a la inseguridad, cuando la ley lo contempla. Este reclamo se ha vuelto añejo. Lo vuelvo a citar: allá por 1996, el entonces comandante de la 20ª zona militar nos dijo, en entrevista colectiva en Minatitlán, que faltaba participación y colaboración de los ayuntamientos en esta materia. Ese reclamo aún sigue vigente y ahora es más grande, pues los municipios no sólo no colaboran en el combate a los delitos de alto impacto, sino también hacen muy poco para frenar los robos a casa-habitación y de autos.

Mi sentido pésame a los familiares de Héctor Espinosa Flores por su sensible fallecimiento. Aún recuerdo las peripecias que tuvo Héctor como radio operador de banda civil en las Islas de Revillagigedo y que nos contaba con emoción en el diario. Descanse en paz.

