Negociaciones de TLCAN podrían iniciar en agosto: Guajardo

Ciudad de México.-

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, informó este viernes que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá podrían iniciar a finales de agosto.

En la inauguración de la segunda torre del Global Operations Center de General Electric (GE), dijo que “las visiones eventualmente tendrán que concluir en una visión que sea ganar, ganar para los tres países parte de este acuerdo”.

Puntualizó que “las negociaciones las estaremos iniciando seguramente al fin de agosto”.

“Confío en la fortaleza de la clara evidencia que un liderazgo como el que tiene GE pueda ser para poner en la mesa los hechos, las realidades y los resultados que una relación productiva ha tenido en América del Norte durante los últimos 22 años”, subrayó.

Esta negociación, apuntó, ya tiene directrices claramente definidas con tres pilares básicos.

“El primero, no podemos empezar a negociar si no hay un reconocimiento de que este Tratado ha sido benéfico y enriquecedor para los tres países, si no, no habría condiciones para empezar a negociar”, dijo.

Guajardo Villarreal añadió que “segundo, debemos de estar conscientes que NAFTA es una acuerdo del TLC de América del Norte que tiene 22 años de antigüedad”.

