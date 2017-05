El PRI no es un partido de caprichos, ocurrencias ni de personalidades: JIPS

Política que no es para servir, no sirve, y el PRI debe servir -y bien- a Colima: Rogelio Rueda

“Poco a poco hemos ido superando una situación adversa,- yo creo que la más adversa que ha enfrentado un gobernador en la historia de Colima-: con un Congreso de oposición, con solamente dos alcaldes, con una sociedad fracturada por dos procesos políticos-, sin embargo, creo que la reconstrucción va por buen camino. Y quiero reconocer que en las difíciles decisiones que hemos enfrentado, siempre he sentido el apoyo irrestricto de mi partido”, señaló el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez durante la Tercera Sesión Ordinaria del V Consejo Político Estatal del PRI.

Durante el evento, realizado en el auditorio Carlos de la Madrid Béjar del Supremo Tribunal de Justicia y en presencia de la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Rogelio Rueda Sánchez y Lizet Rodríguez Soriano, se presentó al nuevo delegado general del CEN en Colima, Raúl Moreno Wonchee.

Ahí, el mandatario estatal definió que el PRI no es un partido de caprichos, ocurrencias ni de personalidades, sino de ideas, proyectos e instituciones, por lo que advirtió: “lo más importante que podemos aportar los priístas no son las ambiciones individuales, sino los proyectos colectivos”.

Peralta Sánchez reconoció que Colima será el primer estado en el cual los compromisos presidenciales de Enrique Peña Nieto se verán cumplidos: de hecho, dijo, ya se cumplieron a cabalidad cinco de los ocho establecidos, y solo quedan el Hospital Materno Infantil, que en tres meses podría ya estar funcionando; el túnel ferroviario de Manzanillo, y el Parque Metropolitano de Tecomán, que pronto estarán terminados.

Asimismo, señaló que impulsará la reforma político electoral que incluya la equidad de género en los ayuntamientos, la reducción de plurinominales en el Senado y en la Cámara de Diputados, la desaparición del fuero, la incorporación a las planillas de candidatos a regidores municipales al menos a un integrante de los comités seccionales, que serán propuestos por los propios seccionales.

Por su parte, el nuevo delegado del CEN, Raúl Moreno Wonchee, dijo que ha venido a aprender de la militancia colimense y que se debe llevar el ejemplo que dio Colima en la pasada elección extraordinaria a la próxima Asamblea Nacional del PRI, añadió: “lo que hicieron durante el proceso electoral pasado, la reconstrucción política de la vida política del estado y de la vida institucional es una hazaña que se le tiene que acreditar al partido y que ha beneficiado a Colima”.

Al hacer uso de la voz y luego de tomarles protesta a los nuevos consejeros políticos estatales, Rogelio Rueda Sánchez presentó el Informe Anual de Actividades 2016 del Comité Directivo Estatal del PRI en el que indicó que se cuenta con el apoyo de los gobiernos priístas estatal y federal, por lo que “no hay pretextos, hay que satisfacer las expectativas de los colimenses porque para eso están en la política, para servir a los demás con honestidad, eficacia y eficiencia, porque política que no es para servir, no sirve, y el PRI debe servir -y bien- a Colima, ese es el compromiso y la instrucción del gobernador. Solo sirviendo construiremos los triunfos en Colima en el 2018”, apuntó.

Detalló en el Informe Anual de Actividades 2016, la renovación de los diez Comités municipales que son presididos por seis mujeres. Indicó que el PRI tiene un autentico compromiso con la equidad de género y por ello lanzó la campaña “Es Tiempo de las Mujeres”, en donde destacó la instalación de un stand itinerante en el estado con el fin de dar a conocer información de prevención para el cáncer de mama.

Rogelio Rueda destacó también el compromiso de realizar todos los integrantes del CDE del PRI las declaraciones 3 de 3, mismas que ya están publicadas en la página web del partido. Así como toda la información sobre los recursos del partido en la construcción de la nueva sede estatal del PRI.

En el cumplimiento de las cuotas de los militantes, precisó que desde hace 14 meses, ya no se hacen descuentos de las cuotas de militantes a través de la nómina de gobierno sino que ahora los militantes entregan directamente al Partido a través de un cargo a su tarjeta bancaria.

Apuntó que esta decisión que transforma el financiamiento al Partido de Colima fue hecha por voluntad propia y de manera previa a la decisión del INE de multar (en diciembre de 2016) por supuestas faltas cometidas por dirigencias anteriores.

Informó sobre la adquisición de vehículos, se dotó a dos comités municipales con dos y otro dos más, para el Comité Estatal, así como equipos de cómputo. Se regularizó el pago de impuestos que se debían desde 2015 (prediales de inmuebles municipales, ISR, etc.) por un monto superior al millón de pesos.

Destacó la renovación de los comités seccionales que ya se ha logrado en seis municipios así como la vinculación con diferentes asociaciones de la sociedad civil como la Cruz Roja, El Tapatón, el Libretón, así como la realización de bicipaseos y encuentros deportivos.

Por su parte, la secretaria general, Lizet Rodríguez Soriano, comentó que el PRI tiene el firme propósito de seguirse consolidando como un partido fuerte y comprometido con la sociedad. Por ello, dijo que el reconocimiento de los ciudadanos hacia el PRI, los compromete y estimula para seguir impulsando las mejores condiciones de gobernabilidad democrática, de progreso, de justicia social y de bienestar para las familias.

Detalló que dentro del Programa Anual de Trabajo 2017 se desprenden las principales líneas de acción: el acompañamiento a las políticas públicas del Gobierno del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, líder moral del PRI, el empoderamiento de la mujer, y sobre todo ganar de manea contundente las elecciones locales y federales del 2018.

Mientras tanto, el secretario de Organización del CDE del PRI, Édgar Larios Carrasco, presentó una síntesis del Protocolo Interno de Actuación para atender la Violencia Política contra las Mujeres que fue aprobado este viernes, por acuerdo del Comité Directivo Estatal y de inmediato ingresado al portal de internet del instituto político, con lo cual inicia su vigencia.

Indicó que el PRI, en su tarea de contribuir a vigorizar la vida democrática del país, garantizando la inclusión de las mujeres en la vida política nacional y que el PRI, es el primer partido político que se suma a la campaña de ONU Mujeres denominada He for She, a través de la plataforma de internet de este organismo. Por ello hizo un reconocimiento por estas acciones proactivas al líder nacional priísta, Enrique Ochoa Reza. Apuntó que el presente Protocolo contiene 30 acciones con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar las diversas modalidades de violencia política que se pueden presentar en contra de las mujeres, las cuales se sustentan en los principios de igualdad y no discriminación, así como en el respeto a la dignidad y libertad de las mujeres, con el fin de garantizar la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales.

Cabe destacar que durante el Consejo Político Estatal, se aprobó también el presupuesto Anual 2017, destacando ingresos y egresos por 6 millones 894 mil 813 pesos, con el que se pretenden impulsar de manera eficaz los diferentes programas a desarrollar en el presente año.

También se presentaron y aprobaron, el Plan Estatal de Capacitación Política y el Programa Anual de trabajo del Icadep Colima y el Programa Anual de Investigaciones Políticas, Económicas y Sociales de la Fundación Colosio en el estado.

Estuvieron presentes, exgobernadores Elías Zamora Verduzco, Fernando Moreno Peña, Arnoldo Ochoa, Ramón Pérez Díaz, así como las senadoras Itzel Ríos de la Mora e Hilda Ceballos, funcionaro federales, diputados locales y regidores.

