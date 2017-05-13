Resultados de la fecha 21 del balompié Cuarta 2007

Infoecos/Colima.-
PACHUCA TUZOS 3: Hiber Elías 1, Mariano Castañeda 1 y Carlos Vógel 1-UNIVERSIDAD DE COLIMA 2: Edwin Díaz 1 y T. Wilmer 1. Sancionó Jesús González López.
LA VILLA 1: Luis Gaitán 1-IMPERIO LEONES NEGROS 5: Kevin Contreras 4 y Julián Birrueta 1. Sancionó Luis Manuel Castillo Serrano.
LEÓN COLIMA 3: Nicolás Grajeda 2 y Diego Puente 1-SAN MIGUEL 0. Sancionó Salvador Tejada Benítez.
MONARCAS COLIMA-ATLAS FRAY PEDRO, no se celebró el juego por mal estado de la cancha V. Bonfil, reportada por el árbitro Christian Eduardo Vázquez, con montículos de tierra y cables.
SNTE 39 1: Adalid Ramírez 1-VILLA DE ÁLVAREZ 5: Jesús Padrón 3, Antonio Velasco 1 y Víctor Méndez 1. Sancionó Félix Figueroa Pérez.
CHIVAS CENTENARIO 3: Diego Ávila 2 y Jesús Álvarez 1-SAN JERÓNIMO 1: Alan Preciado 1. Sancionó César Joel Peralta Haro.
ACADEMIA ATLAS 3: Marcos Rodríguez 2 y Jesús Ramírez 1-AGUILITAS DEL MILENIO 0. Sancionó Christian Eduardo Vázquez.
TIGRES COLIMA 0-ZORROS AYUNTAMIENTO VILLA DE ÁLVAREZ 9: Aarón Cruz 3, Antonio Zepeda 2, Samuel Aguilar 1, Bryan Cruz 1, Israel Flores 1 y Roberto Panduro 1. Sancionó Félix Figueroa Pérez.
Atrasados:
TIGRES CUAUHTÉMOC 1: Alan Galindo 1-LEÓN COLIMA 2: Alexis González 2. Sancionó César Joel Peralta Haro.
MONARCAS COLIMA 0-SNTE 39 9: Pablo Chávez 6, Víctor Olmos 1, Ángel Arellano 1 y Julián García 1. Sancionó Christian Eduardo Vázquez.