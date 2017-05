Impiden formación de Federación de Sindicatos de forma arbitraria

Infoecos/Colima.-

En conferencia de prensa el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán, Audelino Flores Jurado, cuestionó el “oficioso y aberrante” proceder del presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Germán Iglesias Ortiz, al negarle la Toma de Nota a la Federación Estatal de Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.

Explicó que el proceder de este funcionario obedece a una estrategia para retrasar la conformación de esta organización por instrucciones del dirigente de la burocracia estatal, Martín Flores Castañeda, y otros funcionarios de la administración de Mario Anguiano Moreno.

“Los dos magistrados que intervinieron en la negativa para la Toma de Nota pertenecen a la Unión de Sindicatos a los que el presidente designó, es decir, los contrarios a la Federación juzgaron improcedente el asunto, a pesar de que por cuestiones éticas debieron haber declinado o abstenerse de participar”, criticó.

Y afirmó que combatirán legalmente la resolución del TAE para no admitirles la Toma de Nota, pero aseguró que no solicitarán el amparo de la Ley Federal, porque de esta manera podrían retrasar por años el procedimiento, ya que se puede solicitar después una revisión del caso, “pero no le vamos a dar ese gusto”, advirtió.

Recordó que hace unos meses se realizó una asamblea estatal con la presencia de los integrantes de los sindicatos que conforman la Federación, con el fin de solicitar oficialmente la Toma de Nota y se entregaron los documentos necesarios para este registro.

“Sin embargo, el presidente del TAE nos solicita ahora una serie de ‘tonteras’ y de manera desvergonzada argumenta que él no intervino en esta resolución y no es posible soportarle a Germán Iglesias tantas bajezas y que el Gobierno del Estado y el Congreso del Estado estén tranquilos y no metan las manos para remediar estas arbitrariedades”, declaró.

Explicó que solamente se le concede el registro a dos sindicatos de la Federación (Colima y Armería), “porque son los únicos que cubrieron los requisitos, cuando todas las organizaciones mandaron la misma documentación”, destacó.

Audelino Flores afirmó que el presidente del TAE “olvidó” que no puede coartar la libertad de asociación y afirmó que el único impedimento para la Toma de Nota de la Federación “es el incumplimiento de su capricho, ya que pretende decidir arbitrariamente quién encabezará la dirigencia de la Federación de Sindicatos”.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán estuvo acompañado de los dirigentes de las organizaciones sindicales de Colima, Armería, Comala, Villa de Álvarez, Manzanillo y Cuauhtémoc, así como del CAPDAM.

