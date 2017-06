Cientos disfrutaron del Festival Ternium de Cine

Infoecos/Colima.-

Con una sede más, la de Manzanillo, este año el Festival Ternium de Cine Latinoamericano llegó en su sexta edición a más espectadores en cuatro municipios, quienes disfrutaron una selección de los mejores largometrajes y cortometrajes de América Latina en el Teatro Hidalgo, sede principal del festival, así como en las funciones programadas al aire libre en los jardines principales de Cuauhtémoc y de la colonia Villa Izcalli, en Villa de Álvarez.

Fueron cientos de personas de todas las edades, quienes se beneficiaron con la proyección de 11 películas: Un tango más (Venezuela, Dir. Germán Kral), El profesor de violín (Brasil, Dir. Sergio Machado), Rara (Chile, Dir. Pepa San Martín), Tamara y la Catarina (México, Dir. Lucía Carreras), Todo lo demás (México, Dir. Natalia Almada), El Vigilante (México, Dir. Diego Ros), The Rolling Stones Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America (Reino Unido, Dir. Paul Dudgale), El Amparo (Venezuela, Dir. Rober Calzadilla), La larga noche de Francisco Sanctis (Argentina, Dir. Andrea Testa), Los niños y La Once (Chile, Dir. Maité Alberdi).

El público infantil también gozó con cuatro cortometrajes mexicanos de animación, recopilados por el IMCINE: El relato de Sam Brennan de Tonatiuh Moreno, Elena y las sombras de César Zepeda, Jacinta de Karla Castañeda y La máquina de René David Reyes.

Durante la clausura del festival, el director artístico José Luis Solís, acompañado por Pedro Román, jefe de Desarrollo Social Ternium en México, y Abel Díaz, Jefe de Recursos Humanos Ternium Minas, mencionó que este evento que comenzó hace seis años como una pequeña muestra, se ha fortalecido año con año gracias al esfuerzo de varias instituciones, pues aunque el festival nació en Monterrey, también se lleva a cabo en el estado de Puebla.

Por su parte, Sergio Morales, secretario Técnico y Cultural de la Secretaría de Cultura de Colima, agradeció a nombre de su titular Carlos Ramírez Vuelvas a la empresa Ternium que hace posible este festival de manera gratuita, pero sobre todo al público que asistió al Teatro Hidalgo y sedes alternativas, demostrando que gusta del cine de calidad.

Cabe señalar que las películas, en su mayoría dramas y documentales merecedoras de varios reconocimientos en festivales nacionales e internacionales, recibieron comentarios positivos de los espectadores, quienes al final de las funciones sostuvieron una charla interactiva con el director artístico del Festival Ternium, así como con Rober Calzadilla, director de El Amparo.

El Festival Ternium de Cine Latinoamericano fue organizado por la empresa minera Ternium, en coordinación con la Fundación PROA, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y la U. de C.

