Escaparate Político

LIDERAZGO EMPRESARIAL. En el contexto de una charla que impartió el empresario Francisco Brun Ramos, ante universitarios, el rector José Eduardo Hernández Nava lo ponderó como ejemplo de liderazgo empresarial y agradeció “su apertura e interés por compartir sus conocimientos, y por ser un ejemplo de emprendimiento e innovación para todos, sobre todo para los estudiantes”. Subrayó el rector que emprendimientos como Altozano y las tiendas Kiosko, entre otros, dan cuenta cabal del conocimiento, la determinación y la responsabilidad del liderazgo de Francisco Brun, quien en reiteradas ocasiones ha convocado a trabajar en pro de la inversión y la creación de empleos que beneficien a familias colimenses. Reconoció el rector la labor del empresario Brun Ramos y su vinculación con la sociedad y con la Universidad, en este caso, al hacer entrega de más de mil 850 becas Coca Cola, mismas que se otorgan desde el 2001, para contribuir a que menos jóvenes abandonen su carrera por motivos económicos. En su intervención, el empresario Francisco Brun destacó que la competencia es necesaria para todo negocio ya que “nos hace estar más al pendiente del negocio y renovarlo”. Asimismo, ponderó la importancia de los valores como factor de cohesión en la familia y señaló: “Hay que ver al trabajador como parte de la empresa, hablar siempre con la verdad, pagar lo justo, tener la disciplina para ser ejemplo de todos y procurar siempre darles asistencia social. El valor más grande de una empresa es el ser humano”, aseveró. DESARROLLO SUSTENTABLE. Es muy valioso el compromiso empresarial con la sociedad y con la ecología para tener un desarrollo viable y duradero en el tiempo. Así las cosas, me parece valioso destacar que hallen el horizonte local, signos alentadores de que las empresas se preocupan por apoyar la educación superior. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo, la empresa Peña Colorada, otorga los premios Peña Colorada, a los mejores estudiantes de la Universidad de Colima; la empresa Coca Cola entrega becas para los estudiantes de bajos recursos de la casa de estudios que tengan buenos promedios; asimismo, destacar el compromiso empresarial de esta embotelladora con la reforestación, para inducir la recarga y el cuidado de los mantos acuíferos, una labor que data de varios años. Es de ponderar la vinculación productiva entre los egresados de la casa de estudios con la empresa Holcim Apasco; es un modelo de vinculación que data desde octubre de 1993, cuando se instaló la cementera en Tecomán. Buena parte de las contrataciones se realizó con egresados de la Universidad de Colima. Holcim Apasco, junto con Danisco, Coca Cola, Peña Colorada y Ternium, conformaron un patronato de Vida Silvestre para la protección de la tortuga marina. En fin, considero que son temas que debemos empezar a discutir y debatir los grandes temas del desarrollo regional y nacional para empujar la reflexión colectiva y las acciones pertinentes para trascender la actual situación y tener un Colima mejor para los colimenses de hoy y del porvenir. LA MONEDA ESTÁ EN EL AIRE. Ya no hay tiempo para hacer campaña, ya se dijeron de todo los candidatos en los comicios para gobernar en los estados de México, Coahuila y Nayarit y para los municipios en Veracruz. El pasado domingo los candidatos realizaron sus cierres de campaña y ya en estos días preparan su estrategia electoral y ha esperar el veredicto de las urnas el próximo domingo 4 de junio. Se percibe que el PRI ganaría en Coahuila, ya que según la encuesta de El Universal, Miguel Ángel Riquelme abanderado, del PRI, aventaja por cuatro puntos porcentuales al postulante del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya; en tanto que en Nayarit Antonio Echavarría, del PAN, se alzaría con la victoria frente al priista Humberto Cota, el cenecista al que le afectó sobremanera el pésimo papel del gobernador saliente, Roberto Sandoval, y la detención de su fiscal en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Todo pintaba bien para el PRI hasta que se desató ese escándalo que movió todas las variables. LA JOYA DE LA CORONA. En lo que concierne al Estado de México, visualizo un empate técnico entre el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, y la abanderada de Morena, Delfina Gómez, quien sumó muy poco con la declinación del candidato del PT. La negativa de Juan Zepeda, postulante del PRD, a declinar por Delfina como lo exhorta o le ordena López Obrador, en los hechos favorece al PRI. Josefina Vázquez Mota se desplomó y disputa el cuarto lugar. Así las cosas, aunado al hecho de que es la tierra del presidente Peña Nieto, y la formidable maquinaria electoral del tricolor, lo más probable es que se alce con la victoria Alfredo del Mazo. Es cuestión de orgullo, de honor, pensando en los comicios presidenciales, no ceder esta estratégica plaza ante el mesías tropical, Andrés Manuel López Obrador, quien estaría insoportable en caso de que Morena ganara en ese estado, la ‘joya de la Corona’. De por sí, anda muy volado y en los cuernos de la luna ahora que el prestigiado analista político Carlos Ramírez lo da como seguro ganador de los comicios presidenciales del 2018, algo que el establishment no está dispuesto a conceder o aceptar ni por las buenas ni por las malas.

