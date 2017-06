Interés Público

FINANZAS ESTATALES, PUNTO ESTRATÉGICO

Desde su primer día como gobernador, Ignacio Peralta tuvo claro que si no resolvía el grave problema financiero que le heredó la administración anguianista, difícilmente, en el futuro, tendría la capacidad operativa para hacerle frente a los retos que implica la inseguridad, la pobreza, así como otros temas relacionados con la gestión de apoyos y la implementación de planes de gran visión para el desarrollo del estado.

El principal escollo siempre fue el tema financiero, pues hay que recordar que en los últimos meses de la administración de Mario Anguiano se dejó de pagar quincenas a trabajadores del Poder Judicial, así como a docentes inscritos en la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –ya no se diga a los de contrato–.

Por consiguiente, la problemática financiera del estado devino en una crisis política, pues el magisterio local suspendió clases de manera ilegal para ejercer presión contra el gobierno anguianista y así se les depositara su pago quincenal. Lo mismo sucedió con los trabajadores administrativos del Poder Judicial del estado.

De ahí la importancia de que el Gobierno del Estado mantenga unas finanzas saludables, pues así puede solventar los servicios fundamentales que necesita la población. En ese sentido, al mejorar la situación de las finanzas del estado, la agencia especializada HR Rating’s elevó la calificación crediticia de la administración estatal a niveles de HR BBB-, con lo cual se supera el ajuste cualitativo negativo que le fue heredado por el gobierno de Mario Anguiano, ya que significa que el estado ofrece moderada seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda.

Uno de los principales beneficios de tener una calificación crediticia positiva es que se pagan menos intereses de deuda, por lo que ésta disminuye y el gobierno tiene una mayor flexibilidad para disminuirla. Una realidad es que el gobierno, como una empresa, necesita bienes y servicios, por lo que invierte y compra. Y para obtener ese capital, no siempre puede utilizar los impuestos, por eso, en la gran mayoría de las veces, se ve obligado a financiarse –es decir, a endeudarse–, sobre todo a largo plazo.

En gran parte, la buena calificación otorgada se debe a las condiciones financieras actuales del estado y a su mejor desempeño en materia de finanzas públicas locales; esto gracias a las estrategias de racionalización del gasto y a una política pública más eficiente de administración, pues entre otras observaciones la calificadora menciona que este nivel de calificación logrado refleja grado de inversión y representa un menor riesgo y mayor confianza respecto al cumplimiento de las obligaciones de deuda, lo que se verá reflejado en un menor costo financiero de los créditos vigentes del estado.

Paralelamente, con este incremento en la calificación se disminuirá el monto que el estado pagará de los créditos por concepto de intereses, además de que se tendrá acceso a más y mejores instrumentos de financiamiento y se mejorará la percepción que sobre el estado tienen los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que mejora las posibilidades de inversiones en la entidad que detonen un mayor desarrollo económico en los sectores productivos y de servicios para Colima.

Además de lo anterior, el pronóstico y calificación de esta agencia apunta a que la entidad podría mejorar su calidad crediticia en caso que se celebre un convenio con Banobras, en el cual se logre modificar la cláusula relacionada al cumplimiento de una calificación soberana mínima en los contratos de crédito. Esto le permitirá al Gobierno estatal tener un mayor margen de maniobra para la deuda del estado y mejorar aún más su calificación crediticia al futuro.

En ese tenor, la estrategia financiera de Ignacio Peralta, que se caracteriza por un manejo responsable de los recursos públicos, se configura en la posibilidad de mejorar la calificación crediticia y, por ende, ser un mejor cliente para inversionistas y bancos, los cuales abrirán líneas de crédito y financiamiento para proyectos de gran visión. Por otro lado, los inversionistas se sentirán seguros para colocar su inversión en un estado con buenas finanzas públicas y, de esa forma, se alentará el desarrollo económico.

Así, en la medida en que el Gobierno del Estado tenga unas finanzas más fortalecidas le podrá hacer frente, de una mejor manera, a las problemáticas que afectan a la población y que tanto lastiman a la sociedad, como son la inseguridad, el desempleo y los malos salarios que reducen la calidad de vida de las personas.

DESAPARECIDOS, PROBLEMÁTICA NACIONAL

De acuerdo a un conteo realizado por Ecos de la Costa al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en el estado de Colima, por el fuero común, hay 208 personas de las que se desconoce su paradero o dónde se encuentran actualmente. Esta estadística corresponde al 2008 y tiene el corte hasta marzo de este año. Por el fuero federal se registraron dos desapariciones forzadas de enero del 2014 al 31 de marzo del 2007.

En lo correspondiente a las personas que no se han localizado este año, se tienen que agregar las más recientes desapariciones, como el caso del director de Obras Públicas del Gobierno municipal de Tecomán, un agente de tránsito de ese municipio, una empleada municipal de Villa de Álvarez, el padre de un trabajador de una empresa radiofónica asesinado meses atrás, la desaparición de una niña de ocho años, que vendía donas, en el municipio de Tecomán, y la más reciente (este sábado): la de un joven, de 23 años de edad, que salió de su domicilio rumbo a su trabajo.

El domingo, un contingente de aproximadamente 50 personas, realizó una marcha del jardín de la Piedra Lisa hasta la glorieta del Rey Colimán para exigir una respuesta de la autoridad ante estos hechos tan lamentables y que postran en una terrible mortificación a familiares y amigos de los desaparecidos.

La problemática de desapariciones se agrava cuando son forzadas, y a nivel nacional esta tendencia de delitos se agudiza, pues entidades como Guerrero registran 272 desaparecidos del fuero federal; en ese orden le siguen Veracruz, con 201 desapariciones forzadas; Tamaulipas, con 132; Michoacán, con 50, y Ciudad de México, con 49 casos.

A nivel nacional, del 2014 al marzo del 2017 se denunciaron mil 79 casos de desapariciones forzadas, de los cuales 901 corresponden a hombres y 178 a mujeres. De esa cantidad, 920 son mexicanos, 140 extranjeros y 19 están sin identificar su nacionalidad. Por rango de edad, se tienen sin encontrar a 23 niños de 0-4 años; nueve de 5-9 años; 19 personas de 10-14 años; 101 jóvenes sin localizar cuya edad oscila entre los 15-19 años.

De igual forma, de los 20-24 años están desaparecidas 157 personas; de 25-29 años son 153 personas; de 30-34 son 119; de 35-39, 105; de 40-44 son 52; de 45-49 son 41; de 50-31 son 31 desaparecidos; de 55-59, son 14 personas desaparecidas, y mayores de 60 se tienen registradas 11 personas sin localizar. Un total de 244 personas desaparecidas se encuentran en un rango de edad sin especificar.

Las desapariciones forzadas en México es una problemática que ha ido creciendo en la última década, en especial cuando se recrudeció la violencia delincuencial con la guerra contra el narcotráfico, auspiciada en el 2006 por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Como en el caso de la alerta Amber, que se aplica cuando un menor desaparece, en el caso de las desapariciones forzadas se debe aplicar también un protocolo de actuación en el que intervengan las tres instancias de gobierno y exista una mayor coordinación.

Es importante, en ese sentido, escuchar a las organizaciones civiles que conocen de este tema y que respaldan a los familiares de los desaparecidos. Pero sobre todo las autoridades deben tener la sensibilidad para brindar una atención especializada y que se enfoque a escudriñar e investigar meticulosamente en las primeras 48 horas de la desaparición, para, de esa forma, contar con todos los elementos periciales que permitan construir y recrear los momentos previos a la desaparición forzada.

Esta problemática no puede seguir aumentando y se deben buscar las causas y los mecanismos que la empoderan. Se debe poner un alto categórico, así como una respuesta a las familias de los miles de desaparecidos en el país, quienes viven un infierno en la zozobra de no saber qué pasó con sus familiares.

SEGURIDAD, ASUNTO DE TODOS

Nos llegó la segunda encuesta de Grupo Celexis con Ecos de la Costa y los datos que arroja son muy reveladores. Después de una intensa semana mediática de la omisión del alcalde Héctor Insúa en materia de seguridad, nos surgió la duda de en quiénes depositan la seguridad los ciudadanos, por lo que se preguntó a 400 colimenses: “El tema de la inseguridad está presente en la vida cotidiana de la mayoría de los colimenses. Para usted, ¿quién debería poner más de su parte para acabar con este mal?”, siendo las cuatro opciones los tres órdenes de gobierno y la sociedad.

Los datos que arrojó la encuesta son por demás interesantes, ya que nos permitieron identificar tres tesis. La primera: dos de cada tres ciudadanos no ven posibilidades en ninguna instancia gubernamental de solucionar el problema de la seguridad y ven en ellos mismos su única salvación. Lo que nos permite inferir el alto nivel de consciencia social que premia en los colimenses, pues entienden que la solución a un problema tan complejo parte desde sí mismo y células sociales tan básicas como la familia.

La segunda tesis es que tres de cada cuatro ciudadanos buscan soluciones a la inseguridad fuera de su municipio, al sentirse desamparados por su presidente municipal. Es por eso que ven en el Gobierno del Estado y Gobierno federal la solución a dicho problema. Empero, son más los colimenses que fincan la responsabilidad de la seguridad en los municipios (26 %) que quienes lo hacen en el Gobierno del Estado (22.5 %), lo que sin duda refuta las hipótesis de los alcaldes que prefieren hacerse de la vista gorda en el tema, pues puede cobrarles factura en los próximos comicios electorales.

La tercera tesis es que por un margen estrecho, los ciudadanos siguen viendo potencial de ayuda en el Gobierno federal. La imagen del Ejército mexicano sigue teniendo una muy alta tasa de confianza, siendo ésta la tercera institución en la que más confían los ciudadanos solo detrás de las universidades y la iglesia, según reveló Mitofsky hace un par de días. Además de que desde el sexenio del presidente Calderón el Ejército ha sido pieza fundamental del combate al crimen organizado, por lo que los colimenses siguen viendo en la Federación el ala protectora del crimen y la violencia.

Lo parejo de las encuestas nos permite conjeturar que la sociedad ha entendido a la perfección que la seguridad no es un tema para deslindarse, en el cual hay más de un responsable, es decir, la seguridad es un asunto de todos.

ALERTA DE GÉNERO PENDIENTE

Hace dos años y medio se solicitó en Colima la alerta de género bajo el argumento de que urgían en el estado acciones para atender la violencia contra las mujeres. Hasta el momento muchas han sido las peticiones para activar la misma, sin tener mayor eco. No obstante, hace unos días que se vienen dando rumores de una posible declaratoria para cinco municipios del estado: Colima, Tecomán, Villa de Álvarez, Manzanillo y Coquimatlán.

Aún no se tiene información oficial de la activación o no de la Alerta de Violencia de Género, así que habrá que esperar el comunicado de las autoridades. Lo último que se sabe es que el grupo de trabajo en la materia ya emitió su dictamen sobre la situación que reza dicha situación en el estado, pero ahora corresponde a la autoridad definir si emitirá o no la Alerta.

Con alerta o sin ella, esto no debe ser ninguna clase de excusa para que las autoridades municipales asuman su responsabilidad en el tema y comiencen a trabajar y fomentar acciones para protección de las mujeres. La Comisión de Derechos Humanos debe estar muy pendiente de los casos que se den para darles seguimiento y solución. Las mujeres de Colima merecen una vida libre de violencia.

EL PEJE SÍ ES LAGARTO

Mucho muy lamentables las declaraciones del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador la semana pasada contra la prensa. El macuspano arremetió contra los periodistas José Cárdenas y Carmen Aristegui en dos entrevistas telefónicas para diferentes medios, justo después de haber sido atacado a huevazos en su gira por el estado de Veracruz.

El presidente de Morena aceptó una entrevista radiofónica vía celular con el periodista José Cárdenas, quien, dicho sea de paso, fue uno de los primeros en abrirle el micrófono en su carrera política. La entrevista giró en torno a la repetición de las mismas frases de siempre: “Hay aves que cruzan el pantano”, “Hablo despacito”, “La mafia del poder”, pero cuando Cárdenas le cuestionó su pacto con Elba Esther, AMLO lo acusó de calumniador y periodista vendido, por lo que se enfrascaron en una guerra de acusaciones donde Cárdenas atinó en decir que la gente no merece que Obrador les mienta. Terminaron por colgarse el teléfono en medio de una imagen autoritaria e intolerante del tabasqueño.

Poco después la periodista Carmen Aristegui se encontraba en medio de una entrevista con la diputada veracruzana Rocío Nahle, imputada en los temas de corrupción de Eva Cadena y la recaudación ilegal de Morena, cuando el líder de Morena irrumpió en la llamada y comenzó a dialogar con Aristegui. Cuando ésta cuestionó al señor López sobre los casos de corrupción de Morena en el Estado de México y Veracruz, éste la acusó de “mirona profesional”, de dejarse engañar por Miguel Ángel Yunes y de ser una periodista cercana al poder y alejada del pueblo. Sin duda, pocos esperábamos que una de las periodistas más respetadas y galardonadas en México terminara siendo deleznada por AMLO solo por hacer su trabajo, que es la búsqueda de la verdad.

Sin duda es preocupante que el puntero de las encuestas presidenciales muestre su cara más déspota y autoritaria a días de que se definan las elecciones a gobernador de tres estados, entre ellos el Estado de México, y las elecciones municipales del estado de Veracruz. Lo más preocupante es la descalificación de un personaje con arraigo político a dos de los más prestigiados periodistas que hay en la actualidad, pues las descalificaciones de Andrés Manuel han valido que miles de sus seguidores hayan emprendido una campaña sistémica de odio para atacar, difamar e insultar a dos periodistas que su único pecado fue hacer su trabajo. Frenemos el odio contra los periodistas, por piedad.

