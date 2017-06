Padres gana a Atléticos 11-5 

Infoecos/Coquimatlán.-

Padres de Coquimatlán venció 11-5 a Atléticos de Ciudad Guzmán, en juego amistoso que se efectuó en el campo Valentín Quintero, en la colonia Las Moras, del municipio de Coquimatlán, dentro de la pretemporada de Beisbol de las Ligas Coordinadas de Manzanillo y Colima, cuyo arranque se está prolongando por falta de instalaciones deportivas.

El juego sirvió a los manejadores para ir probando gente en el Torneo 2017-2018 que arrancará en el mes de junio. Padres presentó en este duelo a sus nuevos refuerzos Mario Contreras y Guadalupe Escalante, mientras que en Atléticos ya hizo su debut Cesar Escalante. La victoria fue para Héctor Escalante y la derrota se la llevó Bolívar Zamora.

Este movimiento de jugadores ya afectó al equipo de Tierra Blanca, pues contaban con dos de ellos para la temporada que se avecina, y motivó que el manager Jaime Ríos expresara que “a mí no me molesta que el jugador se vaya a otro equipo, lo que no me parece es que haya personas que los inviten a jugar sabiendo que ya tienen un compromiso previo con otro club”.

