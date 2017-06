Alto al ecocidio en Villa de Álvarez

Al norte del municipio de Villa de Álvarez, de manera silenciosa pero a pasos agigantados, se está cometiendo un ecocido sin que hasta el momento la autoridad municipal, estatal o federal, responsables de la conservación y protección del medio ambiente hayan hecho algo por detener a la constructora responsable de talar y derribar más de 80 “parotas” jóvenes de gran tamaño, tan solo en lo que va del año, las cuales se encontraban ubicadas en un predio del fraccionamiento Real de Caná, que ahora se pretende urbanizar, sin importar que los árboles derribados y otros que aún quedan de pie, se encuentren protegidos por decreto del Congreso del Estado.

Ante esta lamentable situación y las denuncias ciudadanas, la Dirección de Ecología del Municipio de Villa de Álvarez y el Instituto para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado (Imades), parecieran estar coludidos al estar pasando por alto una serie de irregularidades y violaciones al decreto de protección de la “parota”, las cuales a simple vista pueden notarse sin necesidad de realizar exhaustivos estudios de impacto ambiental o del daño ecológico causado al hábitat de la zona y sobre todo a la especie protegida, que no solo han sido taladas de manera furtiva, sino que fueron removidas discrecionalmente desde raíz, mientras que otras tantas han sido aterradas, cubiertas por cúmulos de tierra para secarlas o simplemente quemadas, lo que hace parecer no importarle ni al estado ni al municipio lo que sucede con el medio ambiente.

Quizá el desinterés y complacencia que han mostrado las autoridades ante este crimen ecológico, no sea más que otro caso de corrupción en el que los responsables de haber autorizado los permisos de urbanización, impacto ambiental y supuesto “trasplante de parotas”, como lo ha querido hacer ver la constructora, hayan sido otorgados sin cumplir con los requisitos, protocolos y lineamientos que marca la ley, a cambio de alguna gratificación o dádiva, con lo que, de ser así, no solo se estaría cometiendo un ecocido, sino otros delitos, que sin duda también deben ser investigados por la autoridad, ya que ahora no bastará realizar un estudio para determinar el daño ambiental ocasionado, sino que se tendrá que ir a fondo para saber si hay funcionarios del Gobierno estatal o municipal involucrados o que no cumplen con su trabajo.

Sin las explicaciones que hasta ahora ha dado el Ayuntamiento de Villa de Álvarez y el Imades a nadie ha dejado satisfecho, el echarse la culpa uno al otro no es una solución al problema de daño ambiental que se provocó con la tala y derribo de “parotas” en el fraccionamiento Real de Caná, y que a todas luces es visible, por lo que esperamos que los responsables dejen de lavarse las manos y sancionen a los culpables de este ecocidio. El haber trasplantado 15 árboles y ponerles 20 litros de agua al día, después de que fueron denunciados, no compensa el daño que causaron ni exime de su responsabilidad a los culpables, pero si la autoridad no actúa y hace su trabajo, tengan la seguridad que la población que sí quiere y cuida a Colima, si lo hará.

