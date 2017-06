Escaparate Político

SEGUNDA DE DOS PARTES

GOBERNAR ES COMUNICAR. Con gran éxito y con una excelente respuesta de la gente, se vienen realizando los encuentros ciudadanos del gobernador en diversos municipios. En los hechos, el gobernador Ignacio Peralta, a pesar de sus malquerientes y críticos pagados por los emisarios del pasado, sigue trabajando intensamente y dando respuesta a los pequeños y grandes problemas que los ciudadanos le plantean en estas audiencias públicas. Demuestra la congruencia entre el discurso y los hechos, entre sus planteamientos de campaña de que no gobernaría desde un escritorio o encerrado en una oficina, sino que saldría y gobernaría directamente, atendiendo a la gente, como a todos nos consta. Entonces, queda claro que gobernar es comunicar, es escuchar a la gente, es hacer los ajustes pertinentes que se tengan que hacer. Por eso es importante escuchar a las amas de casa, a los trabajadores, a los campesinos, a los empresarios. Es imperativo, para gobernar, escuchar los sentimientos y los anhelos del pueblo. Gobernar es también hacer obra pública, como se demostró con el puente sobre la avenida José Antonio Díaz, en esta capital, con las obras de irrigación y la mejora de los caminos rurales; gobernar es mejorar la conectividad y la integración de las diversas comunidades, gobernar es también dialogar y unir a la sociedad. Gobernar es ser plurales y escuchar a todas las voces, más allá de los colores y las banderas partidistas. Como bien lo escribió el ilustre pensador liberal en el siglo XIX, don Mariano Otero: “Hay que llamar a todos los intereses a ser representados”. DEPORTE Y POLÍTICA. Hace unos días, en el contexto del aniversario número 50 de la creación de Armería como municipio, hubo una carrera en la que participaron el gobernador Ignacio Peralta, Virgilio Mendoza, Gaby Benavides. Más allá del atletismo, más allá del deporte y de los eventos conmemorativos, se mandan fuertes señales de la sólida alianza del gobernador Peralta con estos actores para los comicios que vienen en el 2018. Una alianza del gobernador con Virgilio Mendoza, la alcaldesa porteña Gaby Benavides y el alcalde armeritense Ernesto Márquez. En esta alianza confluyen también los hermanos Alejandro y Horacio Mancilla, de Minatitlán. Veremos lo que suceda al respecto. Hay que estar muy atentos. REFORMA ELECTORAL. Se viene ya la definición de la reforma electoral para el estado, con dos grandes coordenadas que van a incidir en el nuevo marco legal para los comicios, una es la disminución de recursos para los partidos políticos y otro la inclusión de la equidad de género para todas las candidaturas, lo que abre las puertas del poder y de la representación de la sociedad a las mujeres. Uno de los temas es definir la ruta y el calendario para que dejen sus puestos desde el mes de noviembre de este año, los alcaldes que aspiren a reelegirse, para no incurrir en ventajas indebidas y no utilicen recursos públicos en su promoción, entre otros temas. Para pactar e impulsar el nuevo proyecto electoral, llevan mano el PRI y los diputados independientes que lidera Nicolás Contreras, ya que tienen la fuerza que deriva de la mayoría en el Congreso, esto para entender lo que viene y el rumbo del poder en Colima para el futuro. CAPACITACIÓN POLÍTICA. Lizet Rodríguez Soriano, secretaria general del PRI, y Julia Jahel Pérez Quiñones visitaron al rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, para solicitarle el diseño y la realización de un diplomado. Lizet Rodríguez precisó que este es un tema de capacitación en el que la Universidad de Colima siempre está abierta a todos los partidos, “y nosotros, sabedores de que es una institución abierta y responsable, acudimos para que nuestros cuadros se capaciten”. Al respecto, Santiago Velasco Villalpando, director de Educación Continua, dijo que aún faltaría por definir los contenidos específicos para este diplomado, así como los tiempos y costos, y dijo que la universidad es plural, está abierta a cualquier partido político o empresa. RIULT RIVERA SE MUEVE. El diputado panista Riult Rivera visitó Minatitlán, varias comunidades y en especial el Cerro Grande, destacando que es un lugar de vital importancia hídrica para Colima y Villa de Álvarez, por lo que hay que preservarlo en beneficio de la gente y de las comunidades, ya que el agua es un recurso vital. En su visita a la comunidad de El Terrero, Riult Rivera estuvo acompañado por la diputada Julia Licet Jiménez y por el alcalde de Minatitlán, Horacio Mancilla, así como por diversos liderazgos comunitarios. El diputado Riult Rivera tiene un proyecto para mejorar las condiciones de vida de la gente de esos lugares, con un enfoque sustentable del desarrollo y trabaja en una iniciativa de ley para tal efecto. Observamos que es un legislador propositivo que trabaja por la gente y se prepara para el futuro.

