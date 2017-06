Todos podemos progresar

No hay que tener miedo. Hasta ayudar es difícil, pero ganan el bien y la verdad cuando el humano actúa dominando. Pero se necesita valentía para ello, porque aparecen críticas y maldades de los otros. El escritor debe buscar y dar la verdad sin aceptar conveniencias ni quitar lo que otros rechazan. Frente a nosotros están la verdad y la mentira, viene la actuación. Por lo que es necesaria la valentía cuando se trata de ayudar.

Recordemos, somos libres; pero es necesaria la valentía para poder decir que algo está bien o está mal, si conviene quitar o poner. Por eso tengamos presente que todos tenemos el pueblo que hacemos, será lo que quisimos hacer, seremos responsables: “Nada ganas con llorar”. Veamos qué sociedad tenemos, qué gobierno, qué partidos políticos, qué leyes y reglamentos; qué conducta de los jóvenes, las familias, los centros de formación, la vida familiar, la delincuencia; cómo están los aspectos de religión.

Actualmente ambiciones abren abismos, hacen ámbitos anchos sin dar destino ni aliento; se arroja a los más; se riega sangre en las calles y nadie sabe quién la tiró, solamente se llega a saber de quién es; sabemos quién murió, pero no quién lo mató; hay que enterrar a muchas víctimas. Irritan al viento tantas balas, pero no se sabe quién las tiró. Para hacer el mal hay valentía y hasta se pelean los grupos, según conveniencias, sin importarles el pueblo. Decíamos de niños: “Yo no fui, fue te-te”.

Algo peor, hay sacrilegios del bien que a diario quitan la paz. Se debe imitar a los árboles que gozan cuando brilla el sol; reírnos en las cumbres cuando se levanta el día; imitar al sol que brilla en los prados; no ser perversos que tiran gritos en las rocas y relampaguean sonidos compitiendo con la luz del amanecer. Actualmente hay que vaciarlo todo para que quepan las lágrimas del pueblo.

Cuánto se necesita tomar el camino que nos da el destino y hacer vías sin maldades; vivir sin aspectos belicosos, con gobernantes valientes del destino; subir hacia arriba, no hacia un lado; volar a los cielos, tirando maldades que nos traen nuestros días. Quitemos el poder a los perversos tirando lo que nos dan todos los días. No temamos a los fuertes y famosos, a los santos y creídos; gobernemos nuestros momentos: ¿qué se gana con tirar lágrimas amargas?

Dominemos amor y tristeza; quitemos llantos y lamentos; llenemos de ilusiones nuestro entorno; llenemos los barrancos de hermosas ilusiones. Que caigan suciedades y llenen el entorno del camino; dejemos que lloren los que quisiste consolar y no han querido. Los ojos son para ver, no para llorar; borremos dolores que tiran los perversos; sigamos adelante si encontramos a los que no saben ser humildes ni tienen mansedumbre; llenemos de dulce armonía nuestro entorno triste; dominemos a sacrílegos que se creen santos pero solamente tiran maldades, desprecios e ignorancia.

Hagamos nuestro entorno lleno de maldades y hagamos otro que busque el bien para todos, sin ambición de fama y dinero. Si te empujan en el grupo, no te asustes, hay más lugares y siempre triunfa el que está bien. Que no te preocupen halagos ni dinero. Se dice: “Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sin descansar”. No te preocupes ni te asustes ante los que llenan su bolsas de billetes; ni un billete se llevarán al morir. Eres tú el dueño de ti. Haz tu entorno, ni a la muerte le temas; que llegue el día que quiera: vuela ardoroso, sin ansias, sin lloros, sin delirios. Ni a la guerra le temas: sé valiente, atrevido, intrépido; salta, acomete, arroja. Sé tú mismo.

