Urge fórmula que evite colapso de Pensiones

Convoca Secretaría de Administración y Gestión Pública a representantes de la sociedad civil

Actuario Francisco Aguirre expone nueva fórmula económicamente viable en este rubro

Infoecos/Colima.-

El secretario de Administración y Gestión Pública, Kristian Meiners Tovar, acompañado del actuario y director general de Valuaciones Actuariales del Norte, Francisco Aguirre Farías presentaron el Diagnóstico del Sistema de Pensiones del Gobierno del Estado, cuyo propósito es analizar la situación que guarda para encontrar una nueva fórmula que sea económicamente viable para evitar el quebranto de las finanzas de la administración estatal.

En evento celebrado en el auditorio Luis Barreda Cedillo del Complejo Administrativo, Meiners Tovar señaló que el actuario Francisco Aguirre explicó lo anterior de una forma clara y transparente, pero con la frialdad de los números, para generar un entendimiento de la importancia que tienen estos datos para la sociedad, así como el impacto económico, político y social que representa para el Gobierno del Estado.

Ante la presencia de empresarios, representantes de cámaras empresariales, académicos, representantes de los medios de comunicación, trabajadores, entre otros, el titular de Administración y Gestión Pública, comentó que el objetivo principal de esta presentación es en generar una conciencia para unir voluntades y que entre todos los actores de la sociedad se pueda encontrar una nueva fórmula que sea económicamente viable, lo cual es una prioridad del Gobierno de Ignacio Peralta Sánchez.

Añadió que se tiene la intención de generar ese equilibrio social, económico y político para alcanzar un esquema de pensiones que favorezca el futuro del Gobierno del Estado y sobre todo de todos los colimenses. En este contexto, Meiners Tovar destacó la transparencia y convocatoria del foro, ya que agrupó a representantes de los diversos sectores de la sociedad; “el propósito es que esta apertura genere conciencia e información, ya que creemos que la sociedad toma buenas decisiones cuando tiene buena información”, apuntó.

El funcionario estatal señaló que el actual esquema de pensiones es una situación que se va dando de manera gradual, no se colapsa de un día para otro como una devaluación, pero es un problema que constantemente está presionando a las finanzas públicas y que obliga a desviar la atención de recursos que pudieran ir a obras públicas, salud, educación, para mantener el sistema de pensiones.

“Básicamente de lo que se trata esto es un tema de responsabilidad de todos los que estamos involucrados, los funcionarios debemos pensar a largo plazo, los líderes, los trabajadores que están pensando en que el sistema de pensiones se establezca, tenga la solvencia económica para que tengamos la seguridad de que quien esté pensionado reciba su dinero en una forma segura en el futuro”, expuso.

Kristian Meiners destacó que ésta es una prioridad del Gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, “es un tema que es de suma importancia, que definitivamente no es popular, no es fácil, es un tema bastante crítico, difícil, sensible y por lo tanto, se debe manejar con mucho tacto”. Por otra parte, señaló que el actuario que realizó el Diagnóstico del Sistema de Pensiones, fue contratado por el Gobierno del Estado, ya que, a raíz de la Ley de Disciplina Financiera, todos los estados y municipios del país deben hacer un diagnóstico actuarial de sus “pasivos contingentes” por lo menos una vez cada tres años.

Finalmente, señaló que el actuario Francisco Aguirre Farías es director general de Valuaciones Actuariales del Norte, la cual es una empresa con un currículum muy importante de instancias federales como Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; es el actuario de una buena cantidad de gobiernos estatales, municipales, “es una persona con amplia experiencia tanto en la parte de cálculo actuarial, como en la asesoría de diseños de nuevos sistemas de pensiones”, concluyó.

Comentarios