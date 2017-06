Villa de Álvarez-Atlas Colima, final de Copa en balompié N. Valores

Infoecos/Colima.-

Villa de Álvarez y Atlas Colima, primer lugar del grupo Non y Par, respectivamente, disputarán el título de campeón de Copa de la temporada 2016/17 en la categoría Nuevos Valores de la Liga de Futbol Instruccional, el viernes próximo a las 18:15 horas en la unidad AFEC El Chical.

Tras ello se iniciará la fase de cuartos de final, prevista para una semana después, en la cual se enfrentarán Comala Pueblo Mágico vs La Villa; Chivas Centenario vs Villa de Álvarez y Ayuntamiento Infonavit vs Pachuca Tuzos.

Este programa se modificaría si este viernes el Pachuca Anáhuac vence al Emiliano Zapata, a las 18:30 horas en la cancha olímpica de la unidad Gil Cabrera Gudiño de la cabecera municipal de Villa de Álvarez.

EN LA ÚLTIMA JORNADA DEL TORNEO REGULAR:

COMALA PUEBLO MÁGICO 10: Jesús Torres 2, Ulises Ochoa 1, Christopher Flores 1, José Darío Virgen 1, Iván Verduzco 1, Gustavo Guzmán 1, Karol Fierros 1, Ian Covarrubias 1 y autogol de Luis Ángel León. Sancionó César Joel Peralta Haro.

ATLAS FRAY PEDRO 1: Andrés Laguna 1-PACHUCA TUZOS 8: Santiago García 4, Kevin Delgadillo 2, Rodrigo Dávila 1 y Alan Pacheco 1. Sancionó Félix Figueroa Pérez.

UNIVERSIDAD DE COLIMA 0-AYUNTAMIENTO INFONAVIT 10: Armando Carrasco 3, Emiliano Luna 2, Daniel Mendoza 2, Roberto Pérez 1, Bryan Rosales 1 y Jonathan Ibáñez 1. Sancionó Christian Eduardo Vázquez.

GANDHI LINCES 0-ATLAS COLIMA 6: Gonzalo Luna 2, Maribel Mendoza 1, César López 1, Edson Zepeda 1 y Kaleb Morales 1. Sancionó Víctor O. Delgado E.

LA VILLA 9: Hassan Aguilar 3, Christopher Hernández 2, Oswaldo Reyes 1, Alejandro Hernández 1, Alan Teodoro 1 y Emilio Reyes 1-EMILIANO ZAPATA 1: Joshua Servando 1. Sancionó Félix Figueroa Martínez.

PACHUCA ANÁHUAC 2-0 LEÓN COLIMA, default. Sancionó Sheila Muñoz Paredes.

ATRASADOS:

CHIVAS CENTENARIO 4: Iván Espinoza 2, David Roberson 1 y Carlos Madrid 1-CHIGÜILINES 0. Sancionó Gabriel Vázquez Rodríguez.

Por su parte, Pachuca Anáhuac ganó 5-1 a UDIF y Chivas Centenario 6-3 a UDIF.

AYUNTAMIENTO INFONAVIT 6: Daniel Mendoza 2, Jonathan Ibáñez 2, Emiliano Luna 1 y Bryan Rosales 1-COMALA PUEBLO MÁGICO 3: Gustavo González, Iván Verduzco 1 y Ulises Ochoa 1.

