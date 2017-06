AVG se aplicará en todo el estado: ICM

Se aplicará como medida precautoria, afirma la directora de ese instituto

Se requieren 5 mdp para iniciar diversas acciones, dice

Infoecos/Colima

La directora del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), Mariana Martínez, señaló que pese a que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la Alerta por Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres en tan solo cinco de los diez municipios colimenses, la medida se aplicará en toda le entidad en forma precautoria.

Reconoció que si bien los cinco municipios en los cuales se emitió la alerta (Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez) presentan índices importantes de violencia de género, es Manzanillo otro de los lugares donde tienen que realizarse acciones emergentes e inmediatas para prevenir ese tipo de situaciones.

“Yo coincido en que los cinco municipios representan índices importantes de violencia, pero Manzanillo sin duda es no solo un municipio de trabajo continuo, sino donde tenemos que realizar acciones emergentes e inmediatas. Yo creo que Manzanillo tendría que ser uno de los principales municipios donde tendríamos que comenzar a actuar”, detalló.

Asimismo, señaló que el organismo que preside inició con un plan estructurado para Manzanillo hace unos meses.

“Se van a realizar las acciones para todos los municipios, aunque venga para cinco, si se necesita patrullaje para cinco municipios, se van a hacer en los diez, si necesitan centros de atenciones, garantizaremos para 10 municipios aunque nada más venga para 10 municipios”, añadió.

Mariana Martínez afirmó que la emisión de la alerta implica acciones muy puntuales, por ejemplo, detectar zonas de riesgo, establecer puntos de patrullaje, geolocalización de unidades urbanas, reactivación de la línea de ayuda 075 las 24 horas, coordinación entre el C4 y el número de emergencias 911, y capacitar y sensibilizar al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La funcionaria estatal precisó que tienen la intención cumplir con los requisitos referidos en menos de un año, pero para lograrlo tendrán que conseguir presupuesto, pues si bien Gobernación dio la orden de que se emitiera la alerta, no proporcionó los recursos necesarios.

Para terminar, señaló la directora del ICM que la parte económica es un tema sensible donde no habrá que escatimar, no hay recursos presupuestales para atender la alerta de violencia de género, los presupuestos que se están armando, el gobernador dijo que gestionaría en el Senado. Creo que necesitamos alrededor de 5 millones de pesos“, concluyó.

