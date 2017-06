Confirma Jürgen Damm interés de un equipo de la Premier League

Jürgen Damm, jugador de Tigres, reconoció que un equipo inglés está interesado en sus servicios; sin embargo, no pudo revelar el nombre de su nueva ‘novia’.

“Hay una oferta de un equipo inglés, no puedo decir el nombre por motivos de transferencia, pero hay esa oferta y de dos equipos más, pero eso le concierne a la directiva. Desde que llegué he sido muy agradecido con ellos”, comentó en entrevista con Univisión Deportes.

En el pasado, el diario británico The Sun aseguró que el West Ham estaría interesado en él y que podría llegar al equipo de los Hammers por cuatro millones de libras.

En tanto, a Damm le gustaría dar el salto a Europa, debido a que en México no tiene planes de jugar en otro equipo que no sea Tigres.

“Mi plan no estar fuera de Tigres en México, y si llega algo me gustaría sea de afuera, lo he dicho muchas veces que mi sueño es jugar en Europa y espero que con buenas actuaciones se pueda dar”, finalizó Jürgen.

