Por falta de capacitación de la PGJ falla el NSJP

El Poder Judicial del estado ha señalado que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no favorece a delincuentes y menos para que salgan en libertad, a pesar de que esa es la percepción de la sociedad; que más bien se debe a la falta de capacitación de algunos operadores jurídicos, como son los policías y ministerios públicos, pues éstos no han sido capacitados adecuadamente para atender el nuevo sistema penal.

Eso es relativamente cierto, pero lejos de justificarlo, el Poder Judicial tiene en sus manos la solución, de acuerdo a la ley y en especial conforme al artículo 1 y 2 de la Convención Americana, pacto que es obligatorio para el sistema de justicia local, los jueces son la última frontera para evitar una violación a derechos humanos, entre ellos el de acceso de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución federal, sobre todo los derechos de las víctimas. Luego entonces, si el Poder Judicial observa que una de las causas por las cuales están saliendo en libertad las personas responsables de haber cometido un delito y, peor, si confiesan ser los responsables, deben de poner remedio y que esto no siga ocurriendo, y evitar que los policías y los ministerios públicos sigan cometiendo el mismo error; no pueden justificarse que porque viene mal la investigación los tienen que dejar salir.

Dicen los jueces: “Ellos los agarran y nosotros los soltamos”, no, no se trata de eso, se trata de hacer bien el trabajo, y si bien es cierto que cada poder y cada institución tiene que hacer lo que la ley le ordena, también cada institución como parte del Estado debe estar coordinada con las otras instituciones para que al final se haga justicia, que el responsable pague por lo que hizo y a la víctima se le resarza el daño de forma integral; no está bien solo justificarse y decir: “La investigación está mal, lo tengo que dejar en libertad aunque sea responsable”, no, eso ya no tiene justificación porque se afecta a la víctima y a la sociedad.

El sistema de justicia local no puede seguir tolerando la cadena de errores del sistema de procuración de justicia al observar que hay fallas, lo debe de corregir y debe de emitir acuerdos y resoluciones en donde le diga cómo hacerlo, porque de lo que se trata es que todos los operadores jurídicos se unan para implementar eficazmente el Nuevo Sistema de Justicia Penal que hoy opera en México.

El Poder Judicial, al decir que la causa es la falta de capacitación, debe emitir una orden para capacitar a todo el sistema estatal de procuración de justicia, y con eso evitaremos seguir soltando a perpetradores de la ley.

También hace falta que el STJE difunda de forma permanente las bondades del Nuevo Sistema de Justicia Penal, cuál es su objetivo y cuáles son sus principios, pues hemos pasado de una justicia represiva en donde por cualquier delito, aún siendo simple, se detenía, y ahora emprendemos un nuevo sistema, ahora tenemos que garantizar la presunción de inocencia, eso significa que casi en todos los delitos el acusado enfrentará el juicio en libertad, pero eso poco lo sabe la sociedad.

Es necesario realizar campañas de sensibilización, pues si bien es cierto que desde 2008 empezó la implementación de los juicios orales, fue hasta 2014 que se empezaron a preocupar por comenzar la capacitación, y ahí están las consecuencias, también es bien sabido que la institución más atrasada en la implementación de este sistema es la PGJ, ¿por qué?, pues por falta de voluntad política.

Mientras eso siga sucediendo, la fallas judiciales seguirán y el hartazgo social en crecimiento y, peor aún, ya se empieza a desconfiar de este nuevo sistema, y eso no lo debemos permitir; es necesario que los tres órdenes de gobierno lo consoliden, solo así se empezará a eficientar la justicia.

Los abogados unidos por una justicia funcionalista.

abogado@angelduran.com

