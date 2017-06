La UdeC enfrenta al invicto y líder UVE, en balompié Supermáster

Infoecos/Colima

Con base a números, muy remota la posibilidad de un triunfo, e incluso empate, de Universidad de Colima ante el Deportivo UVE, líder e invicto del balompié Supermáster de la Liga del Recuerdo.

El encuentro se encuadra en la jornada 20 del Torneo de Liga “Roberto George Gallardo”, ronda a celebrarse el sábado próximo. Menester aclarar que la directiva de la Liga, presidida por Alfonso Chávez Sánchez, se las ingenió para que la jornada no se pospusiera, dado que los árbitros tendrán curso de capacitación este fin de semana, por cierto, de asistencia “obligatoria”.

Volviendo al duelo entre universitarios y UVE, se enfrentarán a las 18:00 horas en la cancha del estadio Colima. El dato: UVE lidera con 45 y los universitarios son novenos con 25.

Dos juegos más serán desde las 18:00 horas: Real Centenario vs Unión Colima Tonila, en la unidad El Diezmo, y Villa de Álvarez vs Cruz Azul, en la cancha “Carlos Téllez Pimentel” de la unidad central de la cabecera municipal villalvarense.

Los otros cinco enfrentamientos del sábado entrante deberán iniciar a las 16:00 horas: Atlético Quesería vs Educación Especial, en la cancha “Carlos Septién” de Quesería; Toros Colima vs Imperio, en San Joaquín; Taxistas vs San Jerónimo, en el campo Global Gas; SUTERM vs SNTSS, en Lo de Villa, y Deportivo Alvica vs San Francisco, en la unidad AFEC El Chical. Descansa Deportivo Oro.

