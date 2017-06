Lewis Hamilton coquetea con retiro de F1 al final del año

El futuro de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 parece estar en el aire, especialmente luego de que el británico declaró que podría decidir retirarse al término de la presente temporada.

En palabras otorgadas a la revista especializada de la Federación Internacional de Automovilismo, el tres veces campeón de la categoría reina del deporte motor levantó la suspicacia.

“Mi destino está en mis manos. Puedo decidir que me retiro al final de este año ¿Significa eso que mi legado sería menos grande que si me retiro dentro de cinco años? ¿Quién puede decirlo?”, expresó.

Piloto de la escudería Mercedes y actual sublíder del campeonato, Hamilton reiteró que no sabe qué hará al término del calendario en noviembre y ahondó en cómo quiere ser recordado el día que deje las pistas.

“No me gusta hacer planes porque no sé lo que me espera a la vuelta de la esquina, no sé lo que voy a hacer.

“Lo único en lo que pienso es que quiero ser conocido como un corredor duro, pero justo. Espero ser recordado de la misma forma que se recuerda hoy a Ayrton Senna, ese ha sido siempre mi objetivo, parecerme a Ayrton”.

Si Lewis Hamilton decidiera retirarse al final de la temporada, emularía lo hecho por el alemán Nico Rosberg, campeón de la F1 el año pasado y quien decidió retirarse pese a solo tener 31 años.

Comentarios