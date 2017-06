Oro, a acortar distancia ante SNTE 6 en el balompié Oro

Infoecos/Colima

Oportunidad para que el Deportivo Oro se ponga a un punto del líder SNTE 6, quien tiene asueto en la fecha 20 del Torneo de Liga “Jaime González Martínez” en la categoría Oro del balompié del Recuerdo, el sábado siguiente.

El rival del Oro, un Imperio que no las trae todas consigo, pero va por la sorpresa a partir de las 16:00 horas en la unidad AFEC Isenco. Los áureos son sublíderes con 41, por 45 del SNTE 6, mientras los imperialistas suman 12.

Cuatro encuentros más, el mismo día, a las 16:00 horas: Villa de Álvarez vs San Jerónimo, en el campo “Carlos Téllez Pimentel” de la unidad central villalvarense; el crecido Galletas Trigonat ante Universitario de San José, en la unidad AFEC El Chical; Loros Universidad vs América, en el estadio “San Jorge”, y Deportivo UVE vs Real Sociedad, en el Cecaf Atlas.

A las 15:00 horas abren Bosco Comala y Rótulos Ponce, en la unidad de Comala, y bajan la cortina a partir de las 18:00 horas Universidad de Colima y Taxistas Leones Negros, en el estadio San Jorge.

Comentarios