Perspectiva:  Quítenle el poder al Presidente

Sí, quíntele el poder del “dedazo” al Presidente, de nombrar a su sucesor cada sexenio. Costumbre prolongada por más de 70 años. Tiempo más que suficiente para hartar a una sociedad que pide desesperadamente un cambio de fondo en la elección del Presidente.

Son muchos años que el titular del Poder Ejecutivo se convierte en emperador y no hay poder humano sobre él para designar a la persona que lo debe suceder por el siguiente período. Lo busca, lo analiza, siempre viendo el continuismo de su proyecto de gobierno; pero sobre todo hace amarres para que la justicia no lo alcance por acciones u omisiones después de su mandato. Busca al hombre ideal y manejable para él y que sea fiel hasta la ignominia, alguien que esté dispuesto a tapar todo y que no se salga del huacal.

El PRI solo es el camino por donde transitan todos sus miembros para alcanzar un puesto político. Pero el que da el “dedazo” es el presidente. La asamblea nacional priista es atolito con el dedo. La decisión está tomada desde antes, qué malo, ¿verdad?

Por ello un grupo de políticos del tricolor andan haciendo su lucha, y se andan manifestando en contra de la decisión presidencial. Quieren que se tome en cuenta la opinión de la base nacional para nombrar al candidato, ¿creen que se les haga, que por primera vez, después de 70 años de poder despótico, llegue el candidato con el consenso de la base priista y de simpatizantes al partido?

Hay rebelión en la granja, como aquella novela sátira publicada en 1945 por el británico George Orwell, “es una fábula mordaz sobre cómo el régimen soviético de Iósif Stalin corrompe al socialismo. En la ficción de la novela un grupo de animales de una granja expulsa a los humanos tiranos y crea un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en otra tiranía brutal”.

Así los priistas corrompen la democracia con gobiernos tiranos y hacen creer a los mexicanos que cada sexenio cambian, pero los que llegan son tan tiranos como los que se fueron. Alguna diferencia con la novela de George Orwell, Rebelión en la granja, con los priistas, es que suceden en distintas épocas, pero los resultados son los mismos: el totalitarismo priista de 80 años.

Son 89 priistas que pretenden terminar con el “dedazo” en el partido oficial, proponiendo reformas a los estatutos, y que ya el Presidente deje de apuntar con el dedo a su sucesor. Bien por ellos que se animaron a salir a la luz pública con su inconformidad, aunque ya están siendo señalados como políticos de café por el dirigente de la CNOP. Y así seguirán, recibiendo adjetivos de parte de los priistas dinosaurios que les favorece que el partido se quede estancado, sin avanzar hacia una verdadera democracia, como lo desea la ciudadanía.

En estos momentos, casi en vísperas de elecciones presidenciales, se está gestando un movimiento de inconformidad que ya inició con los 89 priistas inconformes, mismo que va avanzando, y se puede generar un problema que no le conviene al PRI, pues en estos momentos no es tiempo de echar a volar las campanas, pues los puntos porcentuales por los que ganó el PRI en dos estados del país exigen un análisis de estatutos y tomar en cuenta a todos los disconformes. Esa es la política de la buena.

La idea que tienen los priistas inconformes es terminar con el “dedazo” y abrir la decisión de los aspirantes a puestos de elección a las bases; castigar, y terminar con la corrupción.

RETAZO

DE VARIOS ASUNTOS, en estos tiempos políticos tan difíciles para el pueblo de México, con un Presidente impopular y la rebelión de líderes importantes del PRI que no están dispuestos a seguir jugando el mismo juego de un PRI viejo: “dedazo”, impunidad y corrupción, tres ingredientes que se han aferrado en los tres niveles de gobierno, algo debe cambiar, como son los deseos no solo de los 89 priistas que se animaron a salir a la luz pública, pidiendo que desaparezca el “dedazo”, sino de un México ávido de democracia en todos los sentidos. Y si no toman en cuenta eso, háganlo por el hecho de que el PRI se encuentra detrás de Acción Nacional y de Movimiento de Regeneración Nacional, pues el apoyo al PRI va en picada; cada día hay menos ciudadanos que se identifican con el partido y quieren cobrar factura para el 2018. DE OTRO ASUNTO, algo debe hacer el presidente municipal Héctor Insúa García, pues las calles de la ciudad capital, -no quiero decir cuál- todas, por los cuatro puntos cardinales, se encuentran en malas condiciones, les hace falta, desde cuando, su reencarpetación, por lo que debe bajar recursos de donde sea, a fin de arreglarlas, porque todas dan mal aspecto. ESPIONAJE, ¡cómo!, ¿el presidente Peña Nieto espiando a periodistas? Para completar el cuadro de un gobierno despótico. Aunque han desmentido lo dicho por un periódico de Estados Unidos, no les borran la idea a los comunicadores de que el gobierno mexicano hace lo mismo que hacen otros gobiernos del mundo. Es todo por hoy.

