Tinta social: Cuánto vale tu voto

Decido iniciar el día de hoy refiriéndome al título de la columna, que si puedes observar está escrito sin signos por el hecho de darle realce a la expresión; usando dos explicaciones: si anexamos el signo de interrogación al inicio y al final de la frase, quedaría de esta forma: ‘¿Cuánto vale tu voto?’, y de ahí tomamos una pregunta que se debe responder considerando varios factores: el valor económico y el valor social. El valor económico es muy utilizado en las elecciones por algunos partidos políticos para comprar tu conciencia, prometiendo algo o dando el dinero en efectivo para satisfacer tus necesidades económicas. En este punto hago una pausa y refiero el término de satisfacción económica como un tema efímero, ya que el monto que se suele pagar es muy bajo considerando la repercusión que tiene su valor real. Por ejemplo si alguien compra tu voto por 500 pesos en una elección cuyo resultado determinará que el ganador durará en su cargo un total de seis años, da en promedio que tu voto equivale a 4.32 pesos diarios que se te pagan, derivado de los dos mil 160 días que dicho personaje durará en el poder. Esta es en sí una ecuación muy aplicable al momento en que decidas vender tu voto, sin embargo es conocido que derivado de la situación económica a la que nos enfrentamos en nuestros tiempos, donde un 46.2 % de la población de nuestro país se encuentra en situación de “pobreza”, es decir 55.3 millones de mexicanos (Coneval) encuentran en la venta de su voto una forma de obtener recursos para sobrevivir unos días. Por lo tanto resulta común que se acepte un pago por dicho voto.

El valor social al que me refiero está basado en un análisis del valor del voto en relación a los beneficios que puedes obtener una vez emitido el sufragio y que tienen que ver con un análisis previo de los pros y contras de la elección del candidato o partido político que te solicita tu apoyo. Este se basa totalmente en la información que recibas del día a día, del análisis de lo positivo o negativo que han realizado los candidatos o partido políticos postulantes y los beneficios o desventajas que has obtenido. Sin duda este valor debe ser considerado posterior a un análisis y en este caso los votantes lo tomarán como el más importante y este segmento no considera un valor económico por el voto, es decir no recibe algún pago monetario o apoyo por el sufragio, sino que su voto es pensado y razonado. En este punto me detengo y pienso que las estrategias de marketing político juegan un papel primordial para el convencimiento de este grupo de votantes.

En el caso de la expresión ‘¡Cuánto vale tu voto!’, me refiero a la importancia que representa el que la sociedad comprenda el poder que tiene al momento de una elección. Si analizamos las tendencias de votación por elección en los últimos años, nos daremos cuenta que en nuestro país la afluencia de votantes resulta baja, aún cuando ha aumentado en los últimos procesos electorales. En el caso del Estado de México, cuyas elecciones se llevaron a cabo el pasado 4 de junio, se tuvo una participación de un 54 % de las personas inscritas en el padrón nominal, por lo que podemos decir que en términos generales solo cinco de cada 10 personas que pueden votar emitieron su sufragio en estas elecciones. Y aquí podemos reflexionar con respecto a la participación del electorado, ¿cuál es el factor que incide para que no vote la gente? y ¿por qué en su caso los que votan constantemente venden su voto por unas dádivas?

Quizá la respuesta está en que el elector está cada vez más molesto con nuestro sistema político en el que unos cuántos, al llegar al poder, amasan fortunas y dejan gobiernos estatales y municipales en quiebra, o quizá el elector no muestra interés por estos procesos, ya que no ve en los gobiernos un factor que le ayude a mejorar o a ver un trabajo que le sea benéfico a la sociedad. Quizá sea porque no nos gusta la política, porque creemos que no ayudará en nada al elegir a X o Y candidato, o quizá no nos interesa lo que pase en nuestro sistema político, ya que de cualquier forma solo están para robar y hacerse ricos.

Y tu estimado lector, ¿sabes cuánto vale tu voto?

