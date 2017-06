Depuración de policías afecta a 61 elementos

Infoecos/Colima

Mientras los empresarios demandaban el lunes mayor seguridad para los colimenses, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Javier Castaño Suárez, recordó que se necesita un mayor número de elementos, aunque actualmente están en proceso de capacitación, evaluación y control de confianza 110 policías.

“Tenemos un proyecto de incremento de policías para este año de 160, el año que entra serán 200, y así sucesivamente hasta llegar a los 556 que sería nuestra meta”, ratificó.

Resaltó que también están en proceso 61 expediente abiertos contra policías por distintas causas que van desde la presentación de documentos apócrifos hasta la presunción de estar coludidos con delincuentes.

“Se va desahogando esto de acuerdo a derecho, en todo proceso tenemos un invitado de Derechos Humanos para que vea que todo el proceso esté bien. Además tenemos que someterlos al Consejo de Honor y Justicia, y llevar un proceso adecuado para determinar si el policía puede quedarse porque la falta no fue grave y tiene corrección o debe irse”, afirmó.

Estableció que en la corporación no existe el problema de policías obesos, pero sí se ha detectado el caso de un elemento con problemas por una cuestión psicológica, al cual se le dará tratamiento.

Resaltó que actualmente en la Secretaría de Seguridad Pública colaboran mil 400 personas que incluye al personal administrativo incorporado a los Ceresos y los institutos de capacitación, así como elementos de la Policía Auxiliar y de este universo solo están reprobados 60 reprobados.

Sobre la evaluación que determina si pueden estar armados o no el funcionario estatal recordó que los policías deben cumplir ciertos requisitos de capacitación, haber acreditado los controles de confianza y, aunque no pueda cumplir estos requisitos, no lo pueden despedir porque se convertiría en una posible demanda laboral.

“Para que un policía ande armado debe cumplir con la ley, nuestra Licencia Colectiva para Portación de Armas nos marca una legislación federal que debemos de cumplir puntualmente. Ahora debemos decidir qué queremos, estamos haciendo depuración policial. Vamos avanzando, no se hace cacería de brujas, se busca que todo mundo cumpla con la documentación, evaluación y pase su examen de control y confianza”, recalcó.

