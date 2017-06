Interés Público

Alerta de género, lo que sigue

El martes en la noche, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer que autoridades federales emitieron la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, con efectos en cinco municipios del estado: Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. Esto por hechos correspondientes al periodo 2003-2014. De igual forma, se añadió la recomendación para realizar acciones específicas en el municipio de Manzanillo.

Días después, la directora del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), Mariana Martínez, señaló que pese a que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la Alerta por Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres en tan solo cinco de los diez municipios colimenses, la medida se aplicará en toda la entidad en forma precautoria.

La indicación es pertinente, puesta la AVG, debe constituirse en una estrategia integral que dote de mecanismos de protección a las mujeres, pero también que fomente toda una metodología para que la autoridad, sobre todo la de procuración de justicia y seguridad, actúe de manera preventiva y protegiendo los derechos de las niñas y las mujeres.

La emisión de la alerta implica acciones muy puntuales como detectar zonas de riesgo, establecer puntos de patrullaje, geolocalización de unidades urbanas, reactivación de la línea de ayuda 075 las 24 horas, coordinación entre el C4 y el número de emergencias 911, y capacitar y sensibilizar al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que atienda los casos de violencia contra mujer de una manera asertiva.

Los requisitos y lineamientos de la AVG deben incorporarse en menos de un año. Un aspecto importante para el cabal cumplimiento de estos mecanismos es que tengan un sustento presupuestal, por lo que el gobierno no sólo se enfrenta al reto de darle viabilidad operativa, sino también conseguir el techo financiero para su instrumentación: Segob dio la orden de que se emitiera la alerta, pero no proporcionó los recursos necesarios.

La parte económica es un tema sensible en el que la autoridad, tanto municipal como estatal, no puede escatimar y mucho menos irse por la tangente. Una posibilidad es bajar recursos a través de los diputados federales y los senadores de la República que representan a Colima, pues de acuerdo al análisis financiero, se requieren alrededor de cinco millones de pesos.

Los senadores, en particular, deben actuar en consecuencia y gestionar el recurso necesario para instrumentar la AVG en el estado. Poco se ha visto el trabajo de los tribunos, sobre todo del senador Jorge Luis Preciado, quien ha desperdiciado este espacio para proponer iniciativas que son vetadas o de plano rechazadas, por su peligrosidad, como la ampliación de permisos para utilizar armas de fuego –quería que en los vehículos y comercios se pudieran portar pistolas-. Esta es una buena oportunidad para que el panista se reivindique.

Por su parte, el Ejecutivo estatal debe asumir plenamente dicha declaratoria, pues la violencia contra las mujeres constituye una de las afrentas más abyectas contra la sociedad. Si bien cumplió con un compromiso de campaña con la emisión de la AVG, Ignacio Peralta debe aterrizarla en los hechos, ya que sólo con una adecuada organización de acciones y el cambio de enfoque metodológico se podrán mejorar las condiciones y expectativas de la mujer en nuestro estado.

En ese sentido, la sociedad también debe sumarse, sobre todo las agrupaciones y asociaciones civiles que velan por el respeto y la integridad física de las mujeres, las cuales tendrá que estar alerta y al pendiente de que los lineamientos de la AVG sean debidamente aplicados. También será necesario contar con la participación comprometida de los tres poderes del Estado y sumar acciones concretas a cargo de las administraciones municipales.

Si no hay una sinergia entre todos los actores involucrados, la AVG no podrá cumplir con las expectativas y garantizar los derechos humanos de las mujeres colimenses, tanto en materia de procuración e impartición de justicia, así como en la reparación del daño a las víctimas. A partir de ahora, ni una más.

Insúa y Yulenny, contra los ciudadanos

Pareciera que los alcaldes de Colima y Villa de Álvarez, Héctor Insúa y Yulenny Cortés, claudicaran a sus aspiraciones releccionistas y buscaran, al cambio, otra posición electoral. Sin embargo, la estela de su mal gobierno los seguirá, como una sobra, adonde quiera que vayan. Varias son las acciones u omisiones que emprenden la Presidenta y el Presidente municipal en contra de la ciudadanía.

En el caso de la capital del estado, además de las carencias de servicios y el pésimo manejo financiero de la administración municipal, Héctor Insúa ha dejado de pagar la cuota de apoyo a bomberos y el recurso proveniente del concepto de siniestralidad. Esto ha generado un gran déficit presupuestario en el honorable cuerpo de bomberos del municipio de Colima, el cual supera el millón de pesos.

Esta situación no sólo medra las ya de por sí famélica economía del cuerpo de bomberos, sino que pone en riesgo el trabajo operativo y, por ende, a la misma ciudadanía. El domingo pasado fue un claridoso ejemplo de la función trascendental que realizan cotidianamente los voluntarios que integran el honorable cuerpo de bomberos, y quienes hasta el mes de mayo realizaron más de 700 servicios.

Sin embargo, el alcalde prefiere gastar siete millones de pesos en la organización de un festival, en lugar de fortalecer y modernizar el cuerpo de bomberos, el cual proporciona un servicio esencial a la población. Con más dotes para manager que de estadista, Insúa carece de la visión política para percatarse de que podría hacer grandes cosas por la capital, pero prefiere el boato y la efervescencia de la pachanga.

El domingo los bomberos tardaron más de seis horas para apagar el incendio que se generó en un establecimiento de telas (por cierto: a escasos metros del Ayuntamiento de Colima); esto, principalmente, por la falta del equipo adecuado. ¿Qué pasará cuando a Insúa le cierren las estaciones de Colima, como ya ocurrió con la Villa y Coquimatlán? Problemón que se va armar.

En ese mismo tenor, la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Villa de Álvarez atentó contra el patrimonio público de los vecinos de la colonia Real Hacienda, quienes ante la ineptitud de las autoridades municipales tuvieron que construir, de su propio recurso, las bancas del jardín. A pesar de que hubo un acuerdo con el gobierno de Yulenny para respetar ese equipamiento del área verde, la alcaldesa mandó maquinaria para destruirlas, así como una decena de policías para que “reguardaran el orden”.

Con sobrada justificación, el profesor Juan Manuel Gutiérrez, a nombre del Comité de Barrio, mostró su indignación por esta situación, que pudo haber terminado en hechos lamentables, puesto que los moradores se apostaron frente a los trabajadores para evitar que continuaran con su labor. Por ley, las fraccionadoras deben donar un espacio verde, el cual sea susceptible de convertir en un área de recreación y esparcimiento para los habitantes.

Si bien los elementos de seguridad del municipio mostraron a los vecinos un documento que señala como improcedente la petición del Comité de Barrio (en tanto no se lleve a cabo un estudio técnico justificativo de cobertura de equipamientos de la zona, el cambio de zonificación y uso del suelo del programa parcial Real Hacienda, sección Hacienda del Carmen), la autoridad municipal debió obrar con sentido común y buscar la conciliación, en lugar de amagar con el uso de la fuerza pública y la destrucción de un bien material.

La falta de oficio político podría generar una problemática mayor a la alcaldesa de Villa de Álvarez, quien con esta acción muestra aires de prepotencia contra los habitantes de su municipio, a los cuales debe servir. Su intransigencia ha provocado que los vecinos de la colonia Real Hacienda piden la intervención del gobernador Ignacio Peralta y del secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, por lo que consideran atropellos.

¿Con esas acciones piensan reelegirse Insúa y Yulenny? Si así es, le están trabajando a favor de la alternancia en esos dos municipios, bastiones del panismo, por el momento.

O usamos rutas o comemos

Apenas hace un par de días se amenazó con un incremento a la tarifa de transporte público en Manzanillo a 9 pesos. Ante esto, la alcaldesa manzanillense Gaby Benavides salió en la defensa de los porteños, alegando que el incremento no es justo, no está justificado ni es adecuado. Ese alegato entre transportistas, autoridades y usuarios ya tiene meses sonando, recordemos que también para la zona metropolitana de Colima-Villa de Álvarez se amenaza con un incremento de dos pesos al costo de las rutas.

Haciendo un comparativo nacional y entendiendo que en Colima y Manzanillo micros y autobuses hacen el mismo servicio de ruta, aquí cerca, en Guadalajara las rutas cuestan 7$, en Morelia8$, Mérida 8$, Tuxtla 7$, Culiacán 8.50$, Tepic 5$ tradicional y 6$ en su modalidad premier, mientras que Monterrey oscila de los 10 a 12$, según la ruta. En la capital del país, la CDMX las tarifas varían según el transporte y la distancia, las micros cuestan 5$ hasta cinco kilómetros, 6$ hasta 12 kilómetros y 7$ de 12 kilómetros en adelante, mientras que los autobuses cobran 6$ hasta 5kilómetros, 7$ más de cinco kilómetros.

En tan compleja situación pondrían a los colimenses y manzanillenses, que basta ver las tarifas de distintas ciudades del país para darnos cuenta del abusivo incremento que se pretende dar a las tarifas del transporte público en el estado. Muchas veces se han quejado los usuarios de la antigüedad de los vehículos, sus pésimas condiciones y que además no han cumplido con los compromisos que asumieron para su último incremento de tarifa hace ya unos años.

Las nuevas tarifas de transporte público para Manzanillo son sólo comparables con las tarifas de ciudades cosmopolitas de primer mundo como Hong Kong que cobra 10.18$ por el servicio, mientras que Nueva Delhi Singapur lo hace por 10.96$ y en Los Ángeles pagan casi31$por un pase diario que les permite usarlo tanto como quieran en un día. No es necesario recordar que la calidad de servicio que ofrecen en esas ciudades está mucho muy por encima de las condiciones del transporte local, que en muchas ocasiones ni siquiera cumple con las regulaciones para poder operar en la entidad.

El gasto promedio de los mexicanos en transporte es 18.5% de sus ingresos, para quienes viven en la Ciudad de México representa el 12.5%, en megalópolis como Puebla o Mexicali se estima en un 22%, sin embargo para los colimenses del estado representaría un injusto e insensible 22.4%. Así de crítica la situación para los usuarios que en la mayoría de los casos son las familias de más escasos recursos, los ancianos y estudiantes.

Parece que ya se les hizo vicio incrementar los precios con excusas como la subida del precio de la gasolina, esto con la complicidad del gobierno, como si no existieran otras alternativas. Quienes tienen nociones básicas de economía saben que las tarifas deben ser reguladas en orden a la oferta y la demanda más no por la inflación o deflación. Ojala y nuestras autoridades se sienten con los líderes transportistas para evaluar otras alternativas donde no sólo salgan ganando los usuarios sino también los transportistas, que también son pueblo.

No terminan por agradar

La información que la encuestadora Celexis proporciona a los lectores del Ecos de la Costa es útil para tener una radiografía del comportamiento electoral, sólo a unos cuantos meses de la elección presidencial en México.

Si bien en esta última encuesta los tres principales aspirantes a la presidencia de la República (Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Osorio Chong) aumentaron un pequeño porcentaje en relación con el estudio de mayo, la mayoría de esta redistribución proviene de la categoría “ninguno”, la cual pasó de un porcentaje 27.1 a 22.7 por ciento, lo cual representa una disminución del 4.4%, informó la encuestadora Celexis.

Esa da un mensaje de que los ciudadanos están definiéndose por uno de los aspirantes. Sin embargo, un factor importante y que también es digno de consideración, es que el mayor porcentaje de la población encuestada (22.7) se decantó por la figura de ninguno; es decir, que los aspirantes mencionados no convencen al mayor número de encuestados.

En la información publicada ayer, la encuestadora explicó que se puede observar que las recién concluidas elecciones locales ayudaron a algunos ciudadanos a decidirse por alguno de los principales aspirantes en lugar de optar por un enfado total con el status quo, al que generalmente se refiere la categoría “ninguno”.

De acuerdo a esto, los cambios de un mes a otro se establecieron de la siguiente manera: López Obrador aumentó un 3.2%; Margarita Zavala creció 1.2% y Osorio Chong incrementó un 1.4%; por otro lado, Miguel Ángel Mancera disminuyó un 0.9%; El Bronco creció un 0.2%; la categoría de Otro obtuvo un menos 0.7% y la categoría de Ninguno bajó un 4.4%.

De esa manera, si la elección para la presidencia de México fuera el día de hoy, López Obrador obtendría un 22.4% de votación, le seguiría Margarita Zavala con un 20.2% y Osorio Chong obtendría un 10%. Sin embargo, reiteramos, el 22.7% de los encuestados no votaría por ninguno de los aspirantes mencionados.

Todavía faltan algunos meses para la elección presidencial, y aunque el tiempo va acortándose, sin duda surgirán nuevas figuras que buscarán la presidencia de la República. Si bien estos son los más visibles hasta el momento, aún puede haber sorpresas.

