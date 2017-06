Narro le guiña el ojo a candidatura presidencial

A pregunta expresa sobre su aspiración a la candidatura del PRI por la Presidencia de la República, el secretario de Salud Federal, José Narro Robles, respondió: “¿te digo la verdad?”, y guiñó un ojo.

De gira por Sonora, donde hoy viernes encabezará los trabajos XVII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud, donde estarán todos los titulares del ramo público, el también exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartió una conferencia a estudiantes de medicina y residentes, a quienes disertó el tema del desarrollo social y la evolución del país en las últimas décadas.

Declaró que en el camino hacia el 2018 hay que trabajar cada año desde la responsabilidad que le toca y mantener el contacto con la juventud como en su tiempo de maestro universitario; pero recalcó que aún no son los tiempos para hablar de candidaturas.

Hoy no son los tiempos de pensar en temas o asuntos de política, todavía, va venir ese tiempo, se acerca; ustedes los medios de comunicación son quienes me ponen en la lista, yo no me apunto, no me inscribí, ¿pero quieren que les diga la verdad?”, dijo sonriendo, al tiempo que guiño el ojo.

Abundó que la corrupción es un grave problema del país que nos aqueja a todos, tanto a la clase política como a la sociedad, “detrás de un corrupto hay un corruptor”, pero dijo que erradicará este problema fortaleciendo a las instituciones del estado.

El secretario de Salud informó que autoridades federales realizaron un operativo en contra del comercio y la fabricación ilegal de medicamentos apócrifos en el municipio Zapopan, Jalisco, de donde provienen la gran mayoría de los fármacos piratas que se distribuyen en el país.

Detalló que a mediados del mes de junio, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal Ministerial, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de Regulación Sanitaria del Gobierno Estatal realizaron un cateo en la colonia El Santuario, donde lograron asegurar más de 205 mil piezas de medicamentos apócrifos, desmantelar seis laboratorios clandestinos y decomisar seis montacargas utilizados para desplazar los cargamentos de piratería.

“Estamos comprometidos con el combate a la falsificación, a la venta ilegal y fraudulenta de medicamentos, hemos recientemente desarrollado un operativo en Zapopan, Jalisco, en un mercado llamado El Santuario, para decomisar medicamentos apócrifos, porque este es uno de los sitios de donde salen la gran mayoría de los productos piratas”, agregó.

José Narro junto a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, recorrieron los trabajos de remodelación del Hospital General de Hermosillo donde saludaron a pacientes y sus familiares en la renovada área de urgencias y sala de espera.

