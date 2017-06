Ofreció Osorio disculpas por insultos a auxiliar neozelandés

El entrenador de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, ofreció disculpas por los insultos que profirió contra el auxiliar de Nueva Zelanda, pues lamentó que en la banca rival instigaron a seguir jugando durante el momento en que Carlos Salcedo estaba lesionado.

“Quiero ofrecer disculpas a todos los televidentes; evidentemente me pasé de tono, concretamente con el asistente de ellos, uno de los que estaba sin cabello. Respetamos su idea de jugar un futbol muy directo, un futbol de mucho roce, pero cuando eso pasa el límite y se convierte en atropello para el Fair Play, llego al límite de no aceptar las cosas”.

Osorio lamentó que la cámara televisiva lo siguió a él, pero aclaró que el auxiliar del cuadro de Oceanía le dedicó insultos en español y fue el responsable de todos los roces.

“En la situación donde cae Carlos Salcedo les da una clara posibilidad de gol que hubiera sido nefasta para nuestros planes, a partir de ahí pasaron varios segundos en los que los jugadores nuestros le pedían que pararan la jugada, como yo al técnico, pero sin respuesta positiva”, relató.

“Cuando yo creo que se está abusando y ya no es un juego de contacto directo, sino que ya pasa casi la frontera con la violencia, creo que no se puede permitir, y por eso perdí el control, me ofendió; aparte seguía instigando y también insultándome en español, entonces desafortunadamente la cámara me persigue a mí, pero el asistente de ellos fue el culpable directo”.

DT DE NUEVA ZELANDA DIO SU VERSIÓN SOBRE LA IRA DE OSORIO

Orgulloso a pesar de la derrota, el entrenador de Nueva Zelanda, Anthony Hudson, consideró que fue la gran presión que vivió México este partido lo que provocó la ira de su entrenador y los varios incidentes ríspidos durante el encuentro.

“Nuestro equipo está rankeado en un lugar mucho más abajo que México y el hecho de que estamos aquí hablando de los incidentes es probablemente una señal de respeto, los tuvimos muy cerca y debido a eso reaccionaron de esa forma hacia nuestro equipo, es probablemente una señal de respeto, los llevamos totalmente al límite con lo que hicimos en la cancha y no creo que supieron manejar eso”.

Respecto al insulto de Juan Carlos Osorio, Hudson creé que fue una jugada en la que si hubiera habido algo fuera de la regla, el videoarbitraje hubiera asistido.

Explicó que eso fue lo que charló con su auxiliar mientras del otro lado el colombiano lucía enfurecido. De cualquier modo, reiteró que prefería destacar la actuación de su equipo que abundar en los incidentes.

Comentarios