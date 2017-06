Crecimiento emocional integral: Divorcio como amenaza o supuesta solución

En nuestros días las relaciones entre los seres humanos se han complicado mucho. Supuestamente somos más libres de no seguir ciertas reglas, de tener más tolerancia a formas “especiales” de relación. Y ha proliferado mucho la necesidad de cada uno de mantener su autonomía, su libre ir y venir sin atarse a nada.

El matrimonio es un lazo o una cadena, dependiendo de cómo se viva o en qué proceso estén los involucrados. Pero lo cierto es que nos obliga a tener estabilidad, a seguir ciertas reglas y a ser fieles a lo que le hemos prometido al otro. Sea como sea la sociedad se forma de familias, de núcleos de personas unidas por amor y por lazos de sangre que tienen poder político, social, económico, moral, y por lo tanto es lo que trilladamente se dice “base de la sociedad”. Ni qué decir que la reproducción de la especie se basa en defender la relación hombre-mujer y el cuidado de la progenie, de cómo será criada, educada, pues serán individuos que con su formación, valores y dolores se integrarán a la sociedad y participarán en lo que todos somos como seres humanos y en lo que hacemos y hemos hecho por y para el medio que nos rodea.

“La libertad es el origen de la tragedia” porque con ella entra el infringir los principios éticos y morales que nos protegen. Llamamos moral al conjunto de reglas y normas que fundan el ordinario y habitual modo de comportarnos, lo acostumbrado a nivel colectivo con el fin de conformar una comunidad, bajo autoridad, para cooperar con miras a un bien común. La moral regula nuestro comportamiento social en vista de fomentar nuestro desarrollo en comunidad. Toda moral debe fincarse en los valores éticos universales que son la vida, la verdad, el bien, la fidelidad, el amor, etc. Si la moral va en contra de estos valores entra en crisis, pues solo responde a intereses sin importar los más altos bienes que hay que defender.

Es fundamental considerar esto porque estamos viviendo una época en que los valores ético-morales ya no son la traba para que la gente se detenga a hacer lo que le venga en gana. Hay reglas tolerantes, flexibles y cambiantes que no se fincan en valores universales, inamovibles y eternos. Así que si tenemos una pareja con unos valores y nosotros tenemos otros, podemos chocar en nuestra forma de manejar los conflictos.

Ya para muchos el matrimonio es una forma de relación que “si no funciona”, pues “adiós”. Cuando se supone que es una regla ético-moral que nos obliga a “seguir allí pase lo que pase” porque los seres humanos vamos cambiando y creciendo internamente y no podemos dejarnos llevar por arranques de ira o por conflicto de intereses y “divorciarnos”. Nuestros principios debemos defenderlos. “Yo no te dejo porque te prometí que estaríamos juntos para siempre en las buenas y en las malas”. Son esas las promesas con las que se construye algo “duradero”. Que ese matrimonio dure. Pero también podría ser que “nos equivoquemos” y tengamos un infierno de relación. Ser libres implica que podemos “elegir mal o elegir otra cosa”. Hay personas que no renuncian. Que quieren todo. Hay hombres que se enlazan con cierta mujer, pero no quieren perder la posibilidad de tener cualquiera otra que circule por allí. Hay mujeres que si éste “no les sale bien o no las trata como ellas quieran”, pues que haya otras opciones por si acaso y, por qué no, “una canita al aire”. Esto da al traste con los valores ético-morales que sostienen una relación duradera.

“Hacer como que me comprometo”, pero estar listo para cuando “salte la liebre”, es comenzar sin cimientos. Una relación para que prospere debe ser “como si fuera la última coca-cola del desierto”. De hecho, según el credo cristiano asentado en la Biblia, hay una mujer para cada hombre, y cuando se encuentran se deben “contentar” con la que Dios les deparó.

Actuar como si no tuviera otra opción hace que le echemos todas las ganas y no busquemos soluciones arrebatadas como optar por el divorcio. El divorcio no es la solución, pues muchas veces la razón por la que una relación fracasa es por los individuos que forman parte de ella. En demasiadas ocasiones estas personas traen algo en su pasado, en su historia, en su manera de ser que reproducirán en otra relación produciendo los mismos problemas. Y como dicen: “pasan de guatemala a guatepeor”. Lo que somos necesita crecer.

Y si atrajimos a cierta persona es que es complementaria a nuestros conflictos internos y a nuestras buenas cualidades también. Quedarse porque no queda de otra nos obliga a enfrentar esa área oscura cuando realmente nos comprometemos. El matrimonio es más que una conveniencia social. Es la cuna no solo de la progenie, sino de la “pareja humana” que al actuar “como una sola carne” aprende a superar su egoísmo, su deseo de control y se obliga a sembrar para cosechar y no esperar que ya se merece todo porque dijo “te amo”, o que la otra persona está obligada por el amor a hacer lo que el otro quiere.

El amor no es una mutua esclavitud, es la sustancia de la que estamos hechos, y cuando podemos amar a alguien con defectos, aunque no haga lo que quiera, y como la única opción aunque desfile delante de nosotros “lo mejor de lo mejor”, entonces quiere decir que hemos desarrollado el máximo valor ético que convierte a la persona en lo más valioso de este mundo: el amor.

Amar no es fácil y para ello debemos trabajar en nosotros mismos y aceptar lo que la vida nos pone delante como lección para lograrlo. Si no estás viviendo así tu matrimonio o está en crisis, una opción es iniciar un proceso psicoterapéutico individual o de pareja.

*Terapeuta psicocorporal, analista bioenergética, psicoterapeuta psicoanalítica. Orientadora cristiana.

