Fepade solicita orden de aprehensión contra César Duarte

Por las denuncias presentadas por la Fepade ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por el desvío de 14 millones de pesos en 2015 para utilizar el dinero en las campañas del PRI, esta dependencia federal solicitó a un juez la orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte Jáquez, que no se presentó ayer al juzgado en la ciudad de Chihuahua, donde era requerido para ser interrogado sobre este tema.

La solicitud de orden de aprehensión contra el ex gobernador fue al Juzgado Tercero de Distrito de la ciudad de Chihuahua, por no comparecer a la audiencia solicitada por el juez y la Fepade para declarar sobre la acusación de retener dinero a empleados del gobierno estatal para entregarlo al PRI, lo que constituye el delito de peculado.

Por este motivo, la tarde de ayer se presentaron cuatro ex funcionarios que también estaban citados: Pedro Mauli Romero, ex tesorero del PRI estatal; Jesús Olivas, ex director de Egresos, Ángel Mezquitic, ex director de Programación y Control de Pagos, y el ex secretario Hacienda, Ramón Herrera.

Durante esa audiencia que concluyó en la noche, el juez no fijó fianza ni medida cautelar alguna para los comparecientes, que deberán presentarse el próximo martes 27 de junio para la audiencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el gobierno ha presentado varias denuncias ante la Fepade (Fiscalía Especializada de Delitos Electorales), por un monto superior a los 80 millones de pesos, derivados del descuento de cuotas a los trabajadores y empleados del gobierno y entregados al PRI.

La solicitud para presentar al exgobernador César Duarte Jáquez deriva de que debía presentarse a audiencia ayer en la capital de dicho estado; sin embargo, no lo hizo, y ahí le sería presentada la acusación por el delito de peculado electoral por 14 millones de pesos, acusación que sostuvo la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales de la PGR.

Según información de la Fiscalía, se presume que el exgobernador se encuentra en la ciudad de El Paso, Texas, por lo que se pidió librar la orden de arresto para traerlo de regreso al país y que comparezca ante la justicia federal, según revelaron de forma extraoficial abogados de los tribunales federales, tras una audiencia privada posterior a la de la formulación de imputación.

La Fepade sustentó la acusación con documentación de la forma en que se hacían retenciones del 5 por ciento del salario de los trabajadores del Gobierno del Estado en el pasado sexenio, mediante un sistema informático con el que se dispersaba la nómina pública, propiedad de la Secretaría de Hacienda Estatal, lo que se considera una violación a la legislación electoral vigente, debido a que se distraen activos gubernamentales a favor de un partido político.

