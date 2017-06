Formas de tener energía sin tomar café

¿En qué momento del día notas que tus niveles de energía están cayendo? Cuando te das cuenta de que ya no estás concentrada y te distraes con cualquier cosa que ves en redes sociales, o simplemente empiezas a bostezar de la nada.

Si te declaras adicta a la cafeína, seguramente lo primero que haces es ir a prepararte un café. ¿Qué pasa si te dijeran que hay una forma de aumentar tu energía sin depender de la cafeína?

Más energía sin gastar

Ahorra tu dinero, no gastes en café ni pierdas el tiempo haciendo fila. Un estudio reciente de UCLA sugiere que todo lo que necesitas hacer es caminar. Así que durante tu hora de comida, date un tiempo para tener una caminata de diez minutos. No solo quemas calorías y respiras un poco, también te dará tanta energía como una taza de café.

Cambia tu escenario

Cuando sales a caminar cambia tu paisaje, tu mente se despeja por completo porque estás percibiendo otro contexto, y tu cerebro le da soluciones a los problemas cuando te encuentras en un estado de relajación, casi como magia, las respuestas comienzan a llegar. Si no puedes salir por alguna situación, trata de subir y bajar escaleras o en un pasillo diferente camina durante cinco a 10 minutos.

Cambia los carbohidratos

Tal vez no te has dado cuenta, pero cuando estás bajo de energía tu cuerpo te reclama comer cosas dulces además del típico café. Si te comes un pan, pastelito o dulce tendrás energía, pero solo te durará 20 minutos porque tu cuerpo recibe glucosa inmediata, se dispara la insulina, pero al poco tiempo te pedirá más y más. Así que es mejor que en todas tus comidas optes por proteína, grasas saludables como nueces o almendras, y si se te antoja algo dulce, cámbialo por una manzana o moras.

Salta

Así como lo lees, según el estudio de UCLA saltar cuando tienes bajos niveles de energía te da un boost más que necesario para reactivarte, pues las células requieren oxígeno para funcionar; si no les das lo suficiente, todo tu sistema decae y por lo tanto no rindes. Así que cuando te sientas cansada a la mitad de tu jornada, levántate y salta como si estuvieras saltando la cuerda, si puedes, lleva una a la chamba.

Cinco minutos es suficiente para volver a tus actividades y sentirte como si apenas empezara tu día.

