Par de alas

Parecía estar frenética dando vueltas de un lado a otro, era como si estuviera encerrada dentro de cuatro paredes, solo golpeando el techo sin detenerse. Pensé que estaba loca, digo si hubiera buscando la salida, solo tendría que haberse detenido, relajado un poco y la puerta se le habría revelado solita; pero no era eso, era algo más fuerte, uno no se pone así de mal por cualquier cosa.

Así que traté de pensar qué era lo que le ocurría a aquella presencia que lucía tan frágil, parecía que cuando soplara el viento ella se desvanecería. Sentí una lástima inmensa al ver su desgracia, era una tristeza aplastante, como la mirada de una bailarina exótica que brilla con diferentes luces, rodada de sombras y billetes que se resisten a la caída. No lo podía soportar ¿Qué podía hacer ¿Yo sabía que al querer ayudar podía causar un daño mayor, así que me resigné únicamente a pensar en las situaciones por las que alguien podría sentirse de esa manera.

Primero pensé en la ceguera, tal vez sin sospecha alguna se despertó y ya no podía ver aquello a lo que estaba acostumbrada; si eso me ocurriera a mí, estaría de la misma forma que ella. Después, imaginé que pretendía suicidarse, a lo mejor, se golpeaba contra el techo para tratar de quedar mal herida y morir lentamente. También me vino a la mente la idea de que simplemente estaba loca, y que le podía gustar el sonido que se producía al chocar su cabeza contra el cemento como aquel chico del cuento Macario, de Juan Rulfo.

Podía ser cualquier cosa o no ser nada, y tal vez solo le divierta hacer eso.

Por último, pensé en una situación más. Quizá había perdido a alguien cercano: un hijo, una hija o su pareja. El perder alguien es demasiado duro; te desorienta, te vuelve loco y pareciera que solo hay una salida del dolor que se siente. Entonces recordé aquel momento en que barría en el patio la ceniza el día anterior, cuando vi el cuerpo de aquella mariposa inerte en el suelo sin un ala, me había quedado mirándola unos segundos para luego empujarla, junto con la ceniza, hacia el recogedor; el ala que le quedaba a la mariposa muerta, con esos colores apagados, eran los mismos de aquella que volaba encima de mí golpeando el techo de mi cuarto, desesperada.

Y fue ahí donde comprendí que estaba en busca de aquella mariposa muerta, como si hubiera perdido una parte de sí misma. Esto le provocaba una ceguera emocional; al saber que ya no vería más aquel par de alas que volaban junto a ella, quedo devastada, por lo que pensó que solo había una puerta de escapé: la muerte.

Así que decidió quitarse la vida. Su plan para esto era meramente poético. Pretendía chocar su cuerpo contra el techo como si quisiera atravesarlo por completo, para sentir al momento de morir que así lograba salir de la jaula en la que sentía estar atrapada por su melancolía. Sin embargo, lo logró, en lugar de eso, a cada golpe, su cabeza se vaciaba poco a poco hasta que no quedo que la idea de seguir haciendo sonar el tambor de su cabeza en honor a su pareja.

¡Ah qué absurdo! ¡Es inquietante todo lo que se puede pensar durante los comerciales!

Por: Jairo Alberto Cárdenas López

Comentarios