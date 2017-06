Camino Real

El consenso entre concesionarios y autoridades permitió el nuevo precio de 9 pesos (estaba en 7) al transporte público urbano y suburbano de Manzanillo, estableciendo a la vez una tarifa preferencial de 4.50, lo que cubrirá costos de operación del sistema de transporte, incluyendo mejoras pactadas a título de compromiso para mejorar el servicio en beneficio del usuarios manzanillenses.

Este fue el resultado de la sesión de la Comisión Mixta de Tarifa, donde Gisela Méndez, secretaria de Movilidad, resaltó el compromiso de colaboración para avanzar en la modernización del sistema de transporte de todo el estado como producto del trabajo coordinado de las partes por más de cuatro meses.

En opinión de Jesús Vera Jiménez, líder de la Alianza del Transporte de Manzanillo, la nueva tarifa permitirá renovar el parque vehicular y ofrecer un mejor servicio.

Esta no fue una decisión unilateral, sino que por primera vez en muchos años se realizó un estudio para definir la tarifa de transporte público de pasajeros en el estado de Colima, con un sustento técnico y metodológico, gracias a la reciente creación de la Comisión Mixta Tarifaria contemplada en la nueva Ley de Movilidad Sustentable, en la que se analizaron métodos de cálculo de la tarifa, existencia de subsidios y uso de tecnología para el sistema de cobro.

La Secretaría de Movilidad y los concesionarios también acordaron crear un fideicomiso al que deberán aportar de manera obligatoria los dueños de camiones para renovar la flota vehicular, por lo que en un año, con los ahorros del fideicomiso, iniciará la renovación de unidades. Además, autoridades y camioneros acordaron evaluar de manera permanente el cumplimiento de los compromisos mediante reuniones trimestrales, así como contratar un servicio de recaudo, a fin de que en un par de meses los choferes ya no manejen efectivo, mismos que deberán estar debidamente acreditados, capacitados y con prestaciones acordes a la Ley Federal del Trabajo.

En cuanto a beneficio al usuario se acordó estricto respeto a los horarios de los itinerarios, practicándose un monitoreo para verificar que los recorridos se hagan de acuerdo a su programación.

Producto de este consenso, se hará realidad la vieja demanda popular de instalación de paraderos de autobús este mismo año, así como la verificación del buen estado de las unidades: carrocería, llantas, frenos, ventanillas, pasamanos, asientos, sistema eléctrico, etc. Más importante todavía: las condiciones de las unidades tendrán que mejorar en no más a 60 días.

Esto ocurre cuando una problemática se discute con el buen ánimo de ver los intereses de todas las partes.

MESÓN

Gobierno que no espía, le va de la patada. El no espiar para estar al tanto de lo que ocurre con ánimo preventivo, sería igual a que usted no se interesara en qué hacen sus hijos, en dónde y con quién, pues si se descuida, al rato sabrá que andan en la malvivencia. Espiar es necesario; lo malo sería que con el producto del espionaje se hiciera daño a alguien. Se armó una escandalera por el espionaje del gobierno mexicano, divulgado, sin precisar detalles, por un periódico gringo que solo dijo que periodistas y activistas eran objetivo de los espías; y, por supuesto, no han faltado los que han visto la oportunidad de hacerse notar diciéndose víctimas. El mayor espía del planeta son los Estados Unidos de América, desde donde se espía interna y externamente a individuos, empresas, gobiernos propios y extranjeros, etc. ¿De dónde cree que obtienen los gringos información de, por ejemplo, los cárteles del narco o, aunque parezca paradójico, de los espías en México? En EUA se hace uso y abuso del espionaje, pero en serio, no como otros aprendices. Pero, ¿alguien me puede decir de un gobierno que no haya espiado? El que no lo haga es porque no sabe hacerlo, o porque es muy tonto… COMO YA EMPEZÓ a llover, los ríos y arroyos echaron sus primeras crecientes y llevan el agua achocolatada, lo que es propicio para atrapar exquisitos chacales “crecedores”, “zurdos” o “burritas”. No importa la clase, cualquiera de ellos hace un caldillo delicioso. Se les llama así a los primeros porque su talla puede llegar a los 40 centímetros o más, desde la cola a la punta de las pinzas o tenazas; a los segundos, porque tienen la tenaza izquierda más desarrollada que la derecha; y a los terceros porque, siendo de talla pequeña de no más tres pulgadas, carecen de tenazas y sus patitas parecen pezuña de jumento. Así que iré a intentar una buena pesca de chacales; pero si no salen, qué divertida me daré de todos modos. Como dijo la excandidata de Morena a la alcaldía de Las Chopas, Eva Cadena, cuando recaudaba a granel fajos de billetes para arrimárselos al Gorgojo López Obrador: ¿No tendrán una bolsita por ahí? La necesitaré para echar mis chacales… ¡Arrieros somos!

Comentarios