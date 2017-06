Conjeturas: Verdades y reclamos de Ángela Merkel

I.- No hay la menor duda. Enrique Peña, el peñismo y sus cómplices legislativos retrasaron el nombramiento del fiscal para el Sistema Nacional Anticorrupción. Y tiene en el abandono al Comité de Participación Ciudadana que debe normar, vigilar y dirigir, pues no cuenta con presupuesto ni oficinas para implantar la pinza anticorrupción; permitiendo que ésta siga dañando el patrimonio nacional, donde los 32 desgobernadores, con la Presidencia de la República no dejan de robar. Y como la ley al respecto no es retroactiva, son ladrones con toda impunidad. Anabel Clemente, Alberto Morales y la reportera gráfica Berenice Fregoso (El Financiero y El Universal: 28/V/17) nos han puesto al tanto de esas graves anomalías que muestran el desprecio de Peña y su burocracia al poner diques a los ladrones que saquean al país. Así que Peña se hace el desentendido y no cumple con su obligación de que el Comité Ciudadano tenga su presupuesto; y de nombrar al fiscal anticorrupción ante el Senado.

II.- Esto, al parecer, tiene la finalidad de impedir que esas instancias cumplan con sus funciones e investiguen a los rateros disfrazados de funcionarios. Así como evitar dar cuenta y razón de sus actos. Y es que en reciente visita oficial, la primer ministra Ángela Merkel recibió a organizaciones no gubernamentales y escuchó las críticas al desempeño peñista sobre rendición de cuentas, derechos humanos, libertad de prensa. Merkel es doctora en Físico-Matemáticas, plenamente probada como política democrática de centro-derecha y nacida tras el muro de Berlín cuando Alemania estuvo dividida tras el final de la Segunda Guerra Mundial que provocó Hitler, secundado por el emperador Hirohito de Japón y Mussolini de Italia. Ejerciendo un capitalismo sin los filos del neoliberalismo, la política alemana habló sobre elecciones libres, el combate al terrorismo en defensa de la Unión Europea y la impartición de la educación pública y privada sin represiones magisteriales.

III. La volvió a invitar Luis Videgaray, dizque muy patrióticamente conciliador con las embestidas de Donald Trump, quien no quita su amenaza del muro al estilo de Hitler. Y quien lleva pasos, si no es desplazado del poder, de provocar la tercera guerra, cuando menos comercial en unión de Gran Bretaña y Rusia. Ante los reclamos, Peña guardó silencio y disfrazó de retórica sus mentiras. Y mientras la señora Merkel dijo verdades sobre el manejo político de respetar los derechos humanos, Peña eludió las directas de la alemana. Ella hacía reclamos a la situación de los mexicanos y él hablaba de sus propósitos al cuarto para las doce del final de su mal gobierno, prometiendo dar seguridad a las inversiones de aquel país. Autoproclamado campeón del libre comercio, le dio a beber una cerveza mexicana y la paseó por la ciudad; pero guardó silencio sobre todo cuando se tocaba el asunto de la corrupción y la impunidad. Pues ni siquiera contestó cuando ella hizo comentarios sobre la violencia, inseguridad y rendición de cuentas. Así que por más que Videgaray vaya a Europa a repetir las mentiras de Peña, bien saben lo que sucede en México.

