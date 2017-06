Estados Unidos peleará por la medalla de oro con  República Dominicana

Estados Unidos se medirá con el campeón defensor República Dominicana por la medalla de oro de la XVI Copa Panamericana de Voleibol Femenino, tras su victoria por 3-0 (25-14, 25-17, 27-25) en el Coliseo Lolo Fernández del Perú.

Ambos equipos han sido coronados cuatro veces en la historia de la competición y Estados Unidos jugará su séptima final.

El equipo de Estados Unidos estableció su juego de saque y bloqueo y no dio ninguna oportunidad a la selección local hasta el tercer set cuando los aficionados peruanos tuvieron algo por lo que animar. Las ganadoras anotaron con 15 bloqueos.

Elizabeth McMahon lideró a Estados Unidos con 16 puntos, incluyendo 10 en el primer set. Rhamat Alhassan contribuyó 12 puntos, incluyendo cinco bloqueos, en la victoria y Madison Kindon tuvo tres bloqueos entre su total de 10 puntos. Angela Leyva terminó con 16 puntos para Perú.

La capitana de Estados Unidos, Micha Hancock, de Estados Unidos, señaló: “El partido fue demasiado importante, el juego con Perú nos exigió por momentos y logramos controlar el partido”.

En respuesta, Mirtha Uribe, la capitana de Perú, aseguró: “Sabíamos que íbamos a tener un partido muy difícil por la velocidad de juego que está teniendo Estados Unidos, pero nosotros supimos remontar en el tercer set y demostrar nuestro juego, que aunque no ganamos ese set no vamos a bajar la cabeza porque sabemos que tenemos mucho qué trabajar y tenemos el compromiso de seguir mejorando y esforzándonos”, finalizó.

