AsPeCtOs DePoRtIvOs

UNA de las “virtudes” del llamado Videoarbitraje (VAR) presentado por la Federación Internacional de Futbol Asociación, la FIFA, en torneo oficial como lo es la Copa Confederaciones, a manera de prueba, es en cuanto viene a “encuerar” la incapacidad de los silbantes con gafete de FIFA.

PARA el nuevo “pastor” de los árbitros profesionales mexicanos, Arturo Bricio Carter, el VAR será de gran apoyo para el trabajo de los otrora de negro, al ser ya rebasados por la capacidad física y de ingenio para la simulación.

EL VAR ha demostrado la pobreza de los silbantes, incapaces de no detectar el fuera de juego de hasta cinco elementos, o jugadas denominadas viriles con alto riesgo para el físico, sin ser sancionadas, o el expulsar a quien no intervino en una falta en jugadas entre dos, no se diga cuando hay empujones entre más de cuatro.

LOS árbitros fueron inventados para impartir justicia, es decir, para sancionar cuando alguien no respeta las reglas del juego, las que, en su interpretación, han puesto en jaque a los de la ocarina.

ESTÁ visto que los silbantes lo que menos hacen es hacer respetar el espíritu de las reglas, por lo tanto, el VAR bien podría ser considerado como juez anticorrupción, por aquello de impedir, aunque después de dos o más minutos se le otorgue a alguien, principalmente, un gol que marque diferencia en el marcador cuando ha sido logrado antirreglamentariamente.

