MicroOpinión

De un tiempo a la fecha he notado un incremento en denuncias de acoso sexual callejero en mis redes sociales, lo cual me motivó a solicitarles a mis amigos de Grupo Celexis una encuesta sobre el tema. Hace unos días me comunicó los resultados y quedé pasmado, cuatro de cada 10 mujeres han sufrido acoso sexual en Colima y, lo más preocupante, solo tres de cada 10 casos se denuncian. Dolorosa realidad.

