73 mil estudiantes serán beneficiados con uniformes

Infoecos/Colima

El gobernador José Ignacio Peralta anunció que para el ciclo escolar 2017-2018, su administración entregará, por primera ocasión, uniformes a alumnos de educación primaria que beneficiará a más de 73 mil alumnos de 500 escuelas públicas.

El mandatario estatal informó que este programa se sumará al de entrega de uniformes para alumnos de educación preescolar que se vieron beneficiados el pasado ciclo escolar.

“Estamos en este momento para entregar uniformes escolares en educación primaria, lo cual es un compromiso de campaña. Cumplimos con la parte de preescolar el año pasado, pero tenemos que ir haciendo de manera gradual porque la exigencia presupuestal es muy fuerte y necesitamos hacer una planeación este año”, dijo.

Explicó que desde el año pasado se determinó de forma obligatoria la existencia de un solo uniforme a nivel estatal.

“Esto nos ha permitido no solamente bajar los costos de la manufactura, sino presupuestalmente rinde muchísimo más dinero y también se genera un sentido de identidad con el estado de Colima; que no existan diferencias entre las escuelas y que no existan tampoco una situación de desigualdad”, comentó.

Dio a conocer que se espera que este programa pueda iniciar con el ciclo escolar, con lo cual también se ayuda a la economía de las familias.

El mandatario estatal dijo que en este programa se entregarán solo uniformes de diferentes tallas para preescolar y para primaria y es en toda la entidad.

“Uniformes para niños y niñas, que sería playera y ya sea short o falda, ya cada escuela podrá pegarle algún parche del distintivo de cada escuela, pero en sentido estricto, porque así lo marca la Comisión, el uniforme es estandarizado en todas las escuelas públicas del estado”.

También anunció que se entregarán útiles escolares, y cada paquete a entregar dependerá del grado escolar, pero claro lo que se integra para un niño de preescolar es distinto que para uno de primaria e inclusive el tipo de grado de primaria, pero también lo vamos a entregar útiles escolares para educación básicas”.

Asimismo, dijo que el programa de computadoras portátiles para alumnos de educación primaria continuará y se entregará de manera complementaria al esfuerzo que hace el Gobierno de la República.

Para ello el Gobierno del Estado realizará un estudio socioeconómico para que se pueda justificar la entrega de estos equipos, concluyó.

