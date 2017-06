Ballet Folclórico de la UdeC estremece a Chicago

Infoecos/Colima

El Ballet Folclórico de la Universidad de Colima se presentó hace unos días en el Auditorium Theatre Roosevelt University en Chicago, Illinois, Estados Unidos, ante más de mil 500 personas que se reunieron exclusivamente para ver a la compañía universitaria en el emblemático teatro de las artes escénicas en los Estados Unidos, el segundo mejor acústicamente diseñado después del Opera House de New York.

Este recinto albergó las casi dos horas de espectáculo que el Ballet ofreció a los asistentes, en el marco del III Festival del Mariachi que organiza The Mariachi Heritage Foundation.

Fue una noche cargada de grandes emociones. Desde que la voz en off anunció al Ballet Folclórico, la ovación sorprendió a todos en la sala; una energía muy fuerte cruzó al escenario y se abrió el telón con la certeza de que este grupo universitario era bien recibido en la ciudad de los vientos.

Cada cuadro del programa causó una fuerte ovación y en muchas partes el aplauso del público apareció sin haber acabado aún la coreografía. “Perro de fuego”, “Michoacán”, “Nayarit”, “Colima”, “Calabaceados”, “Huapangos”, “La Cantina” y “Jalisco” fueron los cuadros que conformaron el programa, llevándose todos ellos las más grandes ovaciones de la noche.

Además, el grupo multi-instrumentistadel esta agrupación fue ovacionado muy calurosamente por el auditorio gracias a sus interpretaciones de música prehispánica, conjunto norteño y trío huasteco. El Mariachi Aztlán of The University of Texas-Río Grande Valley acompañó al Ballet una parte de la función, haciendo un gran trabajo.

Después llegó el reconocimiento más importante que pueda recibir un artista: las más de mil 500 personas que se reunieron para presenciar al Ballet, se pusieron de pie al terminar el emblemático son de La culebra.

Chicago fue una ciudad más conquistada por este embajador de la cultura de nuestro país en el mundo, orgullosamente de la Universidad de Colima.

