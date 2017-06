Cambio de estrategia

Al parecer el mes de junio no solo será el más violento de la historia de Colima, sino que le habrá dado la razón a todas aquellas personas que desde hace meses han manifestado su desacuerdo y rechazo a la política pública en materia de seguridad, establecida por el gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, la cual además de ser un rotundo fracaso, logró en menos de un año lo que pocos han logrado, poner en tela de juicio la capacidad de la gente de una de las instituciones con mayor prestigio del país, como lo es la Secretaría de Marina Armada de México, luego de que el Almirante Eduardo Villa Valenzuela y su predecesor Francisco Javier Castaño Suarez no pudieron cumplir con la promesa que hizo el Ejecutivo estatal a la población de vivir feliz y seguros.

Sin embargo, los marinos no solo han hecho quedar mal al gobernador con la población, sino que le han generado una serie de conflictos al interior de la dependencia que han encabezado, al grado que los propios agentes de la Policía Estatal se han manifestado en contra del proceder de sus mandos, acusándolos de violentar sus derechos humanos, actos de intimidación y represión, así como falta de liderazgo y compromiso con la institución, por lo que, al igual que la sociedad, piden la destitución del actual secretario de Seguridad Pública y de los veracruzanos que llegaron con él, toda vez que no ha dado resultados y solo ha ocasionado problemas.

Por otro parte, cada vez son más frecuentes las manifestaciones sociales contra de la inseguridad y la pereza de las autoridades que parecieran ser cómplices de la delincuencia y de los grupos delictivos organizados que operan en la entidad, a los cuales misteriosamente no se les ha hecho frente, ni mucho menos tocado; ante esta situación de inseguridad e injusticia, la población ha decidido emprender su propia lucha, ya sea para iniciar la búsqueda de sus familiares o amigos desaparecidos, garantizar la seguridad de sus familias y patrimonio, o simplemente para exigirle al gobierno cumpla con su obligación de garantizar la paz y seguridad que lamentablemente se perdió con la llegada de Ignacio Peralta y su grupo de marinos.

La situación de inseguridad y los nulos resultados de los responsables de la seguridad, no solo obligan al gobernador a replantear su estrategia, sino que está obligado a cambiar a todos los mandos del gabinete de Seguridad Pública, incluidos los de C4, así como a los directivos que se encuentran severamente viciados, y al igual que los titulares de las dependencias, tiene responsabilidad, y todos son cómplices del infierno en que se ha convertido Colima.

De principio al próximo secretario de Seguridad Pública se le deberá de dar margen de maniobra y no atarlo de las manos imponiéndole subalternos o recomendados en los puestos claves de las dependencias, además se le deberá respetar su jerarquía y no obligarlo a estar bajo el mando de la Secretaría General de Gobierno, pero sobre todo el gobernador no puede cometer el error de nombrar a otro marino, por lo que debe de pensar mejor sus decisiones, ya que no hay tiempo de seguir experimentado; quizá lo mejor sea que mire atrás y pregunte a los que han dado resultados.

miguelinosan@yahoo.com.mx

Comentarios