De ficciones y realidades: El periodismo bajo amenaza

La muerte de periodistas en diversas latitudes del país, amenazados y asesinados por ejercer su profesión, es sin duda una de las noticias más relevantes de México. Hoy la prensa libre y crítica está bajo amenaza, y por eso se ha impulsado la creación de organismos estatales de protección a los periodistas. Una vez más, México está en el centro de la polémica, a los ojos del mundo, por las razones equivocadas. Hace poco una noticia fue encabezado de varios diarios internacionales como The New York Times, El País y Le Monde, debido al software Pegasus, presumiblemente utilizado por el Gobierno federal para espiar a activistas sociales y periodistas destacados de nuestro país. Las investigaciones que desde la prensa libre han cimbrado al gobierno, como el caso de Carmen Aristegui con la “casa blanca” y “la tesis de licenciatura plagiada del presidente” son un claro ejemplo de que incomodar al poder tiene sus consecuencias, y demuestran también la inmadurez de la clase política mexicana que es insensible a la crítica.

Sin embargo, el papel que juegan los medios de comunicación en nuestra democracia es esencial. Y me parece que es una afirmación que está fuera de toda discusión. Pues la democracia se sostiene en el pluralismo de opiniones y críticas que la sociedad se formula a sí misma y sus estructuras, para progresar. No obstante, viene a la reflexión el papel tan complejo que le corresponde realizar a la prensa -fundamentalmente- en tiempos de crisis, pues las elites políticas necesitan fortalecer su imagen para sostener sus bases de poder. Los escándalos y actos de corrupción debilitan a los gobiernos, aunque fortalecen a la sociedad o grupos intermedios. Pero también hacen volver los tiempos de autoritarismo y censura, para revivir la sensación de que nunca había sido tan costoso ejercer la crítica, debido al resentimiento de los poderosos que no descansarán mientras dispongan de los medios suficientes, hasta causar una afectación a sus detractores.

Conviene reevaluar el papel de los medios de comunicación tanto en nuestro estado como a nivel nacional. Es decir, ¿qué incentivos existen para ejercer crítica fundamentada, y en qué se mejora a la sociedad, aunque empeore la posición personal de algunos periodistas? Será mejor abandonar los señalamientos hacia el gobierno y los poderosos por temor a las represalias, es decir, crear una prensa acomodaticia y oficialista que nos pinte el cielo en la tierra; o, bien, abandonar las investigaciones sobre la delincuencia o los grupos criminales para evitar la ola de asesinatos de esos periodistas valientes. Cabe preguntarnos, ¿por qué es importante cada día que leemos el periódico, encendemos la radio o la televisión para informarnos de lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Qué tan importantes es conocer la verdad, y cuán dañino es vivir engañados bajo una falsa percepción? Es entonces cuando caemos en cuenta de la importancia de la labor del periodista.

Es momento de reconocer el trabajo que hacen por nuestra sociedad tantos periodistas críticos, incluso a los oficialistas o “chayoteros”, como se dice coloquialmente, porque ellos nos recuerdan cómo no debe ser el periodismo.

Un reconocimiento a la profesión no solo por todos aquellos caídos en el cumplimiento de su deber, sino por quienes todos los días enfrentan a sus críticos y siguen adelante señalando, con el dedo en la llaga, lo que está mal, arriesgando su integridad personal.

Si aún queda una esperanza para lograr un mejor país es gracias a esa legión de hombres y mujeres que todos los días salen a buscar la noticia, a los que no se callan frente a los poderosos, los que no se venden; aquellos periodistas que trabajan todos los días para mostrarnos las diferentes caras de la verdad.

Es tiempo de alzar la voz y decir ¡ya basta! Ni un periodista más, porque con ellos se llevan la esperanza de una sociedad.

